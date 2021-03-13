«Заря» огласила результаты тестирования на коронавирус перед матчем с «Динамо»
Защитник «Вильярреала» пропустит ответную встречу с «Динамо»
Торрес забил в первом матче
Фото: Marca
Защитник «Вильярреала» Пау Торрес пропустит две недели.
В первой игре против «Динамо» (2:0) Торрес получил повреждение. Медобследование выявило у игрока повреждение мышц приводящей ноги.
Он выбыл на две недели, сообщает Marca. Торрес пропустит ответную игру с «Динамо» 18 марта.
Отметим, что Пау забил в первой игре в ворота киевлян.
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