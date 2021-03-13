Защитник «Вильярреала» пропустит ответную встречу с «Динамо»

Фото: Marca

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес пропустит две недели.

В первой игре против «Динамо» (2:0) Торрес получил повреждение. Медобследование выявило у игрока повреждение мышц приводящей ноги.

Он выбыл на две недели, сообщает Marca. Торрес пропустит ответную игру с «Динамо» 18 марта.

Отметим, что Пау забил в первой игре в ворота киевлян.