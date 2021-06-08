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Зеленский: «Новая форма сборной умеет шокировать»

Президент Украины отреагировал на свежую экипировку национальной команды
Футбол Сборная Украины
21:21
Зеленский: «Новая форма сборной умеет шокировать»
Владимир Зеленский / Фото - Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский поделился в своем Instagram впечатлениями от новой формы национальной сборной.

Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина.

Напомним, РФС пожаловался в UEFA на новую форму сборной Украины.

Сергей Стаднюк
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Владимир Зеленский

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