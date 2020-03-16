Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» уверенно переиграть «Кальяри»
Зидан не против возвращения Роналду
Португалец может вернуться в «Реал»
15 марта 17:30
Фото: AS
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался Sky Sport Italia о возможном возвращении в команду Криштиану Роналду из «Ювентуса»
«Да, все возможно. Мы знаем Криштиану и помним все, что он сделал для команды. Сейчас он игрок «Ювентуса» и нам стоит уважать это.
Посмотрим, что произойдет в будущем. Мне посчастливилось тренировать его, Криштиану очень впечатлил меня. Прямо сейчас он помогает другой команде».
Сообщалось, что «Ювентус» не против продать Роналду уже летом.
Также португальца хочет видеть в команде ПСЖ.