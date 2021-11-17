Роналду одобрил. Зидан может сменить Сульшера в МЮ
Зидан откажет «Манчестер Юнайтед»
Француз решил взять отдых до лета
17 ноября 22:28
Фото: Marca
Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан не вернется к работе в ближайшее время.
На представителя француза вышел «Манчестер Юнайтед». Клуб спрашивал мнение Зидана о том, чтобы возглавить команду.
Впрочем, представитель Зидана сообщил, что тренер ответит отказом. Он не намерен никого тренировать до лета и хочет отдохнуть, сообщает Bild.
Зидан покинул «Реал» в конце прошлого сезона. Его рассматривали в качестве замены для Уле-Гуннара Сульшера в МЮ.
Сообщалось, что в планах Зидана возглавить сборную Франции.
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