Зидан откажет «Манчестер Юнайтед»

Француз решил взять отдых до лета

Фото: Marca

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан не вернется к работе в ближайшее время.

На представителя француза вышел «Манчестер Юнайтед». Клуб спрашивал мнение Зидана о том, чтобы возглавить команду.

Впрочем, представитель Зидана сообщил, что тренер ответит отказом. Он не намерен никого тренировать до лета и хочет отдохнуть, сообщает Bild.

Зидан покинул «Реал» в конце прошлого сезона. Его рассматривали в качестве замены для Уле-Гуннара Сульшера в МЮ.

Сообщалось, что в планах Зидана возглавить сборную Франции.