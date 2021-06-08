Зинченко: «Нам обязательно необходимо выходить из группы»

Александр Зинченко / фото - Football24

Игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о влиянии пандемии на футбол, и поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы:

Я помню, что даже в победном поединке со Швейцарией мы не были в своей оптимальной форме, а потом нас просто уничтожили испанцы — буду называть вещи своими именами. Впрочем, тренеры получили много полезной информации, а ребята — бесценный опыт. У кого-то появился шанс, и он им воспользовался.

Я надеюсь, что через эти матчи мы хорошо подготовились к нашему самому важному пока турниру — к чемпионату Европы. К нему мы подойдем в хорошем состоянии, и результаты стартовых поединков отборочного турнира чемпионата мира 2022 года не должны на это повлиять. Все ребята на позитиве.

У нас есть цели, мудрый тренерский штаб, замечательный коллектив. У нас есть все, чтобы добыть нужный результат. Какой именно? Важен хороший старт, нам обязательно необходимо выходить из группы и готовиться к следующим испытаниям».