Матч против Нидерландов стал юбилейным для Зинченко за сборную
Зинченко стал лидером Евро по числу успешных отборов
Освоение позиции левого защитника в «Манчестер Сити» дало свои плоды в сборной Украины
19:37
Фото - УАФ
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко стал лучшим игроком Евро-2020 по количеству успешных отборов. Об этом сообщает Squawka.
Статистический портал насчитал восемь попыток лишить соперника мяча в матче против Нидерландов (2:3). Каждая из них завершилась успешно.
Данный показатель – лучший среди всех футболистов, участвующих в поединках Евро-2020 по состоянию на 13 июня. Более того хавбека ни разу не смогли пройти на дриблинге.
Напомним, матч против Нидерландов стал юбилейным для Зинченко за сборную Украины.