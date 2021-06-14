Зинченко стал лидером Евро по числу успешных отборов

Освоение позиции левого защитника в «Манчестер Сити» дало свои плоды в сборной Украины

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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко стал лучшим игроком Евро-2020 по количеству успешных отборов. Об этом сообщает Squawka.

Статистический портал насчитал восемь попыток лишить соперника мяча в матче против Нидерландов (2:3). Каждая из них завершилась успешно.

Данный показатель – лучший среди всех футболистов, участвующих в поединках Евро-2020 по состоянию на 13 июня. Более того хавбека ни разу не смогли пройти на дриблинге.

Напомним, матч против Нидерландов стал юбилейным для Зинченко за сборную Украины.