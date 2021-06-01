Зозуля объявил, что покидает «Альбасете»

Роман Зозуля / Фото: Футбол 24

Украинский нападающий Роман Зозуля на своей странице в Facebook объявил, что покидает «Альбасете».

Хочу поблагодарить всех за четыре года, которые я провел в этом удивительном городе. Хочу поблагодарить клубных врачей, игроков, физиотерапевтов, всех сотрудников, которые причастны к клубу. Я люблю вас, ребята. Вы стали для меня второй семьей.

Спасибо руководству клуба за все, что вы сделали для меня и через что нам пришлось вместе пройти.

Спасибо болельщикам «Альбасете» за то, что всегда поддерживали меня и были рядом. Клуб навсегда останется в моем сердце».