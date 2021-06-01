«Альбасете» Зозули вылетел из Сегунды
Зозуля объявил, что покидает «Альбасете»
Украинец провел в испанском клубе 4 года
12:15
Роман Зозуля / Фото: Футбол 24
Украинский нападающий Роман Зозуля на своей странице в Facebook объявил, что покидает «Альбасете».
«Вот и заканчивается прекрасная история длиною в четыре года. Пишу это со слезами на глазах и с болью душе, потому что не удалось оправдать ожиданий болельщиков. Я уверен, что совсем скоро «Альбасете» вернется в Сегунду.
Хочу поблагодарить всех за четыре года, которые я провел в этом удивительном городе. Хочу поблагодарить клубных врачей, игроков, физиотерапевтов, всех сотрудников, которые причастны к клубу. Я люблю вас, ребята. Вы стали для меня второй семьей.
Спасибо руководству клуба за все, что вы сделали для меня и через что нам пришлось вместе пройти.
Спасибо болельщикам «Альбасете» за то, что всегда поддерживали меня и были рядом. Клуб навсегда останется в моем сердце».
Напомним, «Альбасете» вылетел из Сегунды в завершившемся сезоне.