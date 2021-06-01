Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Зозуля объявил, что покидает «Альбасете»

Украинец провел в испанском клубе 4 года
Футбол Украинские легионеры
12:15
Зозуля объявил, что покидает «Альбасете»
Роман Зозуля / Фото: Футбол 24

Украинский нападающий Роман Зозуля на своей странице в Facebook объявил, что покидает «Альбасете».

«Вот и заканчивается прекрасная история длиною в четыре года. Пишу это со слезами на глазах и с болью душе, потому что не удалось оправдать ожиданий болельщиков. Я уверен, что совсем скоро «Альбасете» вернется в Сегунду.

Хочу поблагодарить всех за четыре года, которые я провел в этом удивительном городе. Хочу поблагодарить клубных врачей, игроков, физиотерапевтов, всех сотрудников, которые причастны к клубу. Я люблю вас, ребята. Вы стали для меня второй семьей.

Спасибо руководству клуба за все, что вы сделали для меня и через что нам пришлось вместе пройти.

Спасибо болельщикам «Альбасете» за то, что всегда поддерживали меня и были рядом. Клуб навсегда останется в моем сердце».


Напомним, «Альбасете» вылетел из Сегунды в завершившемся сезоне.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Роман Зозуля Альбасете

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Альбасете» Зозули вылетел из Сегунды
«Альбасете» Зозули вылетел из Сегунды
Футбол Примерa (Испания)
21 мая 22:27

Новости: Футбол

«Претенденты в фокусе». Что UEFA написал о сборной Украины перед Евро
Превью «Претенденты в фокусе». Что UEFA написал о сборной Украины перед Евро
Сборная Украины
13:51
Азар: «Опечален уходом Зидана»
Азар: «Опечален уходом Зидана»
Примерa (Испания)
13:48
Малиновский признался, что будет играть на Евро-2020 с проблемами со здоровьем
Малиновский признался, что будет играть на Евро-2020 с проблемами со здоровьем
Сборная Украины
13:46
«Милан» хочет вернуть экс-игрока «Металлиста» в Италию
«Милан» хочет вернуть экс-игрока «Металлиста» в Италию
Серия А (Италия)
13:23
Зубков: «Смотрели финал Лиги чемпионов и поддерживали Зинченко»
Зубков: «Смотрели финал Лиги чемпионов и поддерживали Зинченко»
Сборная Украины
13:03
«Шахтер» согласовал контракт с форвардом «Бенфики»
«Шахтер» согласовал контракт с форвардом «Бенфики»
Украинская Премьер-лига
12:47
Пятов: «Я готов бороться за место в основе «Шахтера»
Пятов: «Я готов бороться за место в основе «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
12:40
Дешам: «Бензема изменился. Его вызов в сборную Франции был необходим»
Дешам: «Бензема изменился. Его вызов в сборную Франции был необходим»
Евро-2020
12:28
Вслед за Агуэро «Барселона» подписала еще одного игрока «Манчестер Сити»
Вслед за Агуэро «Барселона» подписала еще одного игрока «Манчестер Сити»
Примерa (Испания)
12:26
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Все новости