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Звезда «Динамо» U-19 раздражен намеками на то, что он «переписан»
Нападающему часто говорят о том, что он выглядит старше своего возраста
Самба Диалло / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий «Динамо» U-19 Самба Диалло высказался в интервью SportArena по поводу практики фальсификации паспортных данных африканских футболистов.
Конечно, мне об этом известно. Раньше так поступали очень часто. Но я точно ничего не менял в паспорте, с моими данными все в порядке.
Мне люди тоже часто говорят, что я выгляжу старше своего возраста. Конечно, меня это раздражает.
В Африке я многое видел. Некоторые игроки были точно гораздо старше, чем на самом деле. Но что поделаешь?
Ранее Диалло назвал лучшего футболиста главной команды «Динамо».
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