Звезда «Динамо» U-19 раздражен намеками на то, что он «переписан»

Самба Диалло / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» U-19 Самба Диалло высказался в интервью SportArena по поводу практики фальсификации паспортных данных африканских футболистов.

Мне люди тоже часто говорят, что я выгляжу старше своего возраста. Конечно, меня это раздражает.

В Африке я многое видел. Некоторые игроки были точно гораздо старше, чем на самом деле. Но что поделаешь?