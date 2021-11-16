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Тема дняДвое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии
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Звездный легионер «Шахтера» вернулся в общую группу

Бразилец готовится к матчу с «Рухом» наравне с партнерами
Футбол Украинская Премьер-лига
18:40
Звездный легионер «Шахтера» вернулся в общую группу
Педриньо / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Педриньо вернулся в общую группу команды. 16 ноября бразилец приступил к занятиям наравне с партнерами.

«Горняки» провели 40-минутную тренировку. Подопечные Роберто Де Дзерби готовятся к матчу 15-го тура украинской Премьер-лиги против «Руха».

Педриньо получил травму в конце октября. Среди прочих бразилец пропустил второй поединок против «Реала» в Лиге чемпионов (1:2).

Ранее стало известно, что два игрока «Шахтера» не сыграют за сборную Украины в игре с Боснией и Герцеговиной.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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