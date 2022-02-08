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Косенко: «Четвертое место на Евро – не случайность. Мы давно закладывали фундамент для этого»

Тренер оценил турнир для сборной Украины
Футзал
18:27
Косенко: «Четвертое место на Евро – не случайность. Мы давно закладывали фундамент для этого»
Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко оценил Евро-2022 для команды.

«Сейчас трудно что-нибудь добавить, ведь все уже было сказано. Мы обратили на себя внимание всей страны. Мы показали понравившуюся зрителю игру с душой. Болельщика нельзя обмануть - он все видит. Мы чувствовали поддержку и хотели порадовать всех украинцев.

Все матчи прошли на одном дыхании, хотя, поверьте, нам было очень тяжело психологически и физически. Мы были командой от первого до последнего дня. Благодаря своей сплоченности мы и добились результата, проявили характер. Даже в проигранных поединках мы выглядели очень достойно.

Мы приподняли планку и должны двигаться в нужном направлении. Четвертое место - не случайность. Мы давно закладывали фундамент для этого посредством товарищеских и официальных матчей. Кое-где не удавалось добиться результата, но мы шли по правильному пути. Мы добились своего, вошли в топ-4 команд Европы и будем продолжать. Наши игроки поняли, что можно показывать хорошую игру. Хочу всех поблагодарить, снимаю шляпу перед ребятами и болельщиками.

В составе нашей сборной было девять дебютантов чемпионата Европы. Нужно, чтобы были опытные игроки, которые через это уже проходили и чувствуют внутреннее напряжение. Мы сейчас собрали в команде лучших исполнителей. Но если опытный игрок будет соответствовать необходимому, на наш взгляд, уровню, мы его обязательно вызываем».


Украина проиграла Испании в матче за третье место.

Андрей Усмонов
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Александр Косенко сборная Украины (футзал)

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