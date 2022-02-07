Игрок сборной Украины – об 1:4 с Испанией: «Не считаю, что уступили по игре»

Игорь Чернявский / Фото - UEFA

Игрок сборной Украины Игорь Чернявский поделился эмоциями после поражения в матче за третье место на Евро-2022 против Испании (1:4). Слова футзалиста передает пресс-служба АФУ.

В общем, мы довольны, что оказались в полуфинале. Однако сейчас все огорчены тем, что команда завершила турнир без медали.

Мы были достаточно близки к тому, чтобы пробиться в финал. Да и Испании, я не считаю, что мы уступили по игре. У нас было достаточно моментов, чтобы результат был другим. Спасибо за поддержку!