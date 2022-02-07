Косенко: «Доволен четвертым местом Украины на Евро-2022»
Игрок сборной Украины – об 1:4 с Испанией: «Не считаю, что уступили по игре»
«Сине-желтые» остановились в шаге от медалей Евро-2022
16:21
Игорь Чернявский / Фото - UEFA
Игрок сборной Украины Игорь Чернявский поделился эмоциями после поражения в матче за третье место на Евро-2022 против Испании (1:4). Слова футзалиста передает пресс-служба АФУ.
На самом деле, не каждая команда создает такое количество голевых моментов у ворот Испании, как это удалось сборной Украины. Нас подвела реализация. Из-за большого желания мы не смогли втолкнуть мяч во многих эпизодах.
В общем, мы довольны, что оказались в полуфинале. Однако сейчас все огорчены тем, что команда завершила турнир без медали.
Мы были достаточно близки к тому, чтобы пробиться в финал. Да и Испании, я не считаю, что мы уступили по игре. У нас было достаточно моментов, чтобы результат был другим. Спасибо за поддержку!
Ранее главный тренер сборной Украины Александр Косенко отметил, что доволен четвертым местом на Евро-2022.