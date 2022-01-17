Матчи сборной Украины на групповом этапе Евро-2022 пройдут без зрителей
Косенко определился с составом сборной Украины на Евро-2022
Первый матч «сине-желтые» проведут 19 января против Нидерланов
12:54
Фото - АФУ
Определился состав сборной Украины на футзальный Евро-2022. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Главный тренер команды Александр Косенко составил заявку на турнир из 14 игроков. Первый матч состоится 19 января против хозяев первенства – Нидерландов.
Вратари: Кирилл Цыпун, Юрий Савенко. Полевые игроки: Петр Шотурма, Михаил Зварич, Игорь Корсун, Владимир Разуванов, Александр Педяш, Сергей Журба, Ярослав Лебедь, Игорь Чернявский, Евгений Сирый, Данило Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич.
Ранее стало известно, что матчи сборной Украины на групповом этапе Евро-2022 пройдут без зрителей.
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