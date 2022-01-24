Косенко: «С Сербией мы выложились полностью и оставили силы на Португалию»

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Главный тренер сборной Украины Александр Косенко прокомментировал победу над Сербией (6:1) в матче Евро-2022.

У нас была цель — в первую очередь доказать что-нибудь самим себе, остаться в гонке чемпионата Европы, который проходит раз в четыре года. Было тяжело без четырех игроков. Хорошо, что мы забили быстрые голы, это позволило нам играть больше обороны.

Таким образом, мы немного сохранили силы. Если бы мы пропустили первыми, то было бы очень тяжело, и неизвестно, как все сложилось бы. Хорошо, что мы повели и играли по счету и наращивали свое преимущество. Мы не экономили силы, просто играли от обороны, что было не так энергозатратно. Сегодня на площадке мы выложились полностью».