Определился последний соперник сборной Украины на Евро-2022.

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Чемпионат мира по футболу 2022
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21:45 Босния и Герцеговина - Украина -:- Запланирован
21:45 Финляндия - Франция -:- Запланирован
21:45 Чехия - Эстония -:- Запланирован
21:45 Уэльс - Бельгия -:- Запланирован
21:45 Гибралтар - Латвия -:- Запланирован
21:45 Черногория - Турция -:- Запланирован
21:45 Нидерланды - Норвегия -:- Запланирован
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19:05 Шеллефтео - Спарта Прага 1:3 Окончен
20:00 Клагенфурт - Лександс 4:0 Окончен
20:00 Векше - Таппара 2:2 Окончен
20:30 Адлер Мангейм - Фрелунда 1:10 Окончен
20:30 Больцано - Лукко Раума 1:3 Окончен
21:05 Фрибург Готтерон - Ред Булл Мюнхен 2:4 Окончен
21:05 Цюрих - Регле 3:4 Окончен
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02:00 Детройт Пистонс - Сакраменто Кингз 107:129 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Нью-Орлеан Пеликанс 105:100 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 129:111 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 92:84 Окончен
03:00 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 111:103 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Хьюстон Рокетс 136:102 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Финикс Санс 96:99 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Майами Хит 90:103 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Торонто Рэпторс 118:113 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Чикаго Буллз 103:121 Окончен
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02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс 3:2 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Калгари Флэймс 2:1 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Баффало Сэйбрс 1:2 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Нэшвилл Предаторс 3:0 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Сан-Хосе Шаркс 1:4 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Аризона Койотис 2:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс 5:2 Окончен
03:30 Даллас Старз - Детройт Ред Уингс 5:2 Окончен
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05:00 Вегас Голден Найтс - Каролина Харрикейнс 2:4 Окончен
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05:00 Юта Джаз - Филадельфия Севенти Сиксерс 120:85 Окончен
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04:00 Ванкувер Кэнакс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Милуоки Бакс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
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18:00 Химик - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Будивельник -:- Запланирован

Определился последний соперник сборной Украины на Евро-2022

Сербия прошла Беларусь в стыках
Футзал
21:22
Определился последний соперник сборной Украины на Евро-2022
Фото: UEFA

Определился последний соперник сборной Украины на Евро-2022.

Им стала сборная Сербии. В стыковых матчах сербы прошли сборную Беларуси.

Дома Сербия выиграла 3:1, а в выездном матче сумела удержать победу 3:2. Беларусь отыграла два мяча, но не сумела свети матч даже вничью.

По итогу, Сербия вышла в финальную часть Евро-2020 и попала в группу А. В этой группе также сыграют сборные Украины, Нидерландов и Португалии.

Финальная часть Евро-2020 пройдет в январе-феврале 2022-го года. Украина начнет игры турнира 19 январе матчем против сборной Нидерландов.

 

Андрей Усмонов
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