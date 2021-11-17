Определился последний соперник сборной Украины на Евро-2022

Сербия прошла Беларусь в стыках

Фото: UEFA

Определился последний соперник сборной Украины на Евро-2022.

Им стала сборная Сербии. В стыковых матчах сербы прошли сборную Беларуси.

Дома Сербия выиграла 3:1, а в выездном матче сумела удержать победу 3:2. Беларусь отыграла два мяча, но не сумела свети матч даже вничью.

По итогу, Сербия вышла в финальную часть Евро-2020 и попала в группу А. В этой группе также сыграют сборные Украины, Нидерландов и Португалии.

Финальная часть Евро-2020 пройдет в январе-феврале 2022-го года. Украина начнет игры турнира 19 январе матчем против сборной Нидерландов.