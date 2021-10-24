Украинец претендовал на медаль чемпионата мира, но допустил роковую ошибку

Назар Чепурный упал на втором прыжке

Назар Чепурный / Фото: facebook.com/irinandk

Назар Чепурный завершил выступление на чемпионате мира по спортивной гимнастике.



Украинец занял седьмое место в финале в опорном прыжке. После первой попытки он шел на втором месте, но падение во втором прыжке не позволило Назару побороться за медаль.

Напомним, что 18-летний Илья Ковтун завоевал вторую в истории Украины медаль в личном многоборье.