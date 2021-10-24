Ковтун прокомментировал свою первую медаль чемпионата мира
Украинец претендовал на медаль чемпионата мира, но допустил роковую ошибку
Назар Чепурный упал на втором прыжке
11:57
Назар Чепурный / Фото: facebook.com/irinandk
Назар Чепурный
завершил выступление на чемпионате мира по спортивной гимнастике.
Украинец занял седьмое место в финале в опорном прыжке. После первой попытки он шел на втором месте, но падение во втором прыжке не позволило Назару побороться за медаль.
Напомним, что 18-летний Илья Ковтун завоевал вторую в истории Украины медаль в личном многоборье.
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