Радивилов: «Выход в финал Олимпийских игр – результат, которым нужно гордиться»
Ковтун: «Олимпийские игры – это очень волнующе»
17-летний гимнаст прокомментировал результат в командном многоборье
26 июля 20:40
Илья Ковтун / Фото: facebook.com/ugf.org.ua
Гимнаст Илья Ковтун подвел итоги своего выступления в составе сборной Украины в командном многоборье на Олимпиаде-2020, где украинцы стали седьмыми:
Олимпийские игры – это очень волнующе. Это лишь второй мой серьезный старт. Допустил некоторые ошибки, но, в принципе, выступил неплохо.
Напомним, что Ковтун и Петр Пахнюк пробились в финал в личном многоборье.
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