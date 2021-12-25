Ковтун: «В юниорской гимнастике ты больше выступаешь для зрителя, а во взрослой – это уже целое шоу»

Илья Ковтун / фото - Facebook спортсмена

Бронзовый призер чемпионата мира по спортивной гимнастике 18-летний Илья Ковтун рассказал о переходе во взрослую команду, а также о том, чем она отличается от юниорской.

Чемпионат Европы – это были мои первые серьезные соревнования. В первый день я вышел, и там – темный зал, только приборы светятся. Думаю: «Вроде все спокойно, ничем от юниорских соревнований не отличается». Только поднял руку – все, начались очень сильные нервы, начал переживать. Тогда в первый день не очень хорошо выступил, а во второй, когда уже в многоборье соревновался, стал третьим.

Мне тренер сказал, что это такие же соревнования, как и в юниорах, просто больше зрителей, немного отличается по сложности. Но, в принципе, они противники – такие же люди, как и мы, могут ошибаться. Просто нужно сделать свое, а там уж, как будет».