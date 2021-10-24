Ковтун занял седьмое место во втором для себя финале чемпионата мира

Украинский гимнаст не сумел повторить результат, который был в многоборье

Фото: Федерация гимнастики Украины

18-летний гимнаст Илья Ковтун не сумел завоевать вторую медаль чемпиона мира по спортивной гимнастике в Китакюсю, Япония.

Ковтун стал первым за 16 лет украинцем в финале упражнений на перекладине. За свое выступление Илья получил 14.166 баллов – седьмой результат.

Золото завоевал китаец Ху Сювей, серебро у японца Дайки Хашимото, бронза досталась представитель США Броуди Мелоуну.

Помимо Ковтуна, 24 октября седьмые места в финале чемпионата мира заняли Назар Чепурный и Анастасия Бачинская.

Напомним, ранее Ковтун завоевал бронзу в индивидуальном многоборье.