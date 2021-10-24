Ковтун: «Это сложный чемпионат мира, но из-за того что приехали не все сильные гимнасты, он стал легче для меня»
Ковтун занял седьмое место во втором для себя финале чемпионата мира
Украинский гимнаст не сумел повторить результат, который был в многоборье
22:27
Фото: Федерация гимнастики Украины
18-летний гимнаст Илья Ковтун не сумел завоевать вторую медаль чемпиона мира по спортивной гимнастике в Китакюсю, Япония.
Ковтун стал первым за 16 лет украинцем в финале упражнений на перекладине. За свое выступление Илья получил 14.166 баллов – седьмой результат.
Золото завоевал китаец Ху Сювей, серебро у японца Дайки Хашимото, бронза досталась представитель США Броуди Мелоуну.
Помимо Ковтуна, 24 октября седьмые места в финале чемпионата мира заняли Назар Чепурный и Анастасия Бачинская.
Напомним, ранее Ковтун завоевал бронзу в индивидуальном многоборье.
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