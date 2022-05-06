«Чтобы у себя там они так залы спасали!» Верняев показал разбомбленный орками спортивный комплекс в Харькове
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Еще один позор от Василенко
21:40
Фото: Instagram
Олимпийский чемпион Олег Верняев в своем Instagram опубликовал очередное позорное высказывание гимнаста Максима Василенко:
Ура! Без нелюдей, которые кричат «слава бандере», которые носят националистическую и фашистскую символику. Мы наконец-то сможем отпраздновать этот великий праздник.
Наконец-то сможем слушать и петь фронтовые песни, с гордостью одеть георгиевские ленточки, пожать руку нашим ГЕРОЯМ-ВЕТЕРАНАМ и услышать тихий звон их медалей, возложить цветы к вечному огню и почтить память погибших предков!!!
Также Верняев показал последствия «русского мира» в харьковском спорткомплексе.