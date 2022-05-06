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«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая

Еще один позор от Василенко
Спортивная гимнастика
21:40
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Фото: Instagram

Олимпийский чемпион Олег Верняев в своем Instagram опубликовал очередное позорное высказывание гимнаста Максима Василенко:

Ура! Без нелюдей, которые кричат «слава бандере», которые носят националистическую и фашистскую символику. Мы наконец-то сможем отпраздновать этот великий праздник. 

Наконец-то сможем слушать и петь фронтовые песни, с гордостью одеть георгиевские ленточки, пожать руку нашим ГЕРОЯМ-ВЕТЕРАНАМ и услышать тихий звон их медалей, возложить цветы к вечному огню и почтить память погибших предков!!!

Также Верняев показал последствия «русского мира» в харьковском спорткомплексе.

Олег Шумейко-младший
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