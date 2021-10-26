Тренер Чепурного: «Назар показал всему миру, что у него есть потенциал»

Назар Чепурный / Фото: скриншот FIG Channel

Тренер Назара Чепурного Ирина Надюк объяснила, с чем связана ошибка подопечного в финале опорного прыжка, которая лишила украинца медали чемпионата мира:



Конечно, разочарование есть. Парень себя до конца не реализовал, но он всему миру показал, что у него есть потенциал, что он прыгал и будет прыгать (выше). Не только в опорном прыжке, у него сильное многоборье, сейчас его восстанавливаем, поскольку у него был ряд травм. Но Назар это уже доказал, выйдя в финал в качестве первого номера.