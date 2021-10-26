Тренер Чепурного: «Назар показал всему миру, что у него есть потенциал»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 2
Сегодня 24
Завтра 26
Футбол (2 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:30 ВПК-Агро - Горняк-Спорт 1:2 Окончен
18:30 Оболонь - Агробизнес 3:1 Окончен
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Миннесота Уайлд - Нэшвилл Предаторс 2:5 Окончен
02:00 Чикаго Блэкхокс - Детройт Ред Уингс 3:6 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Айлендерс 0:2 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Хьюстон Рокетс - Бостон Селтикс 97:107 Окончен
02:00 Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик 104:110 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:115 Окончен
04:00 Сакраменто Кингз - Голден Стэйт Уорриорз 107:119 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гриззлис 121:118 Окончен
Теннис (1 событие из 50) показать все
WTA 2021 (Cluj Napoca 2, Romania)
Календарь Таблица
Пари-матч
10:00 Бернарда Пера - Марта Костюк -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Специя - Дженоа 0:0 2-й тайм
Хоккей (1 событие из 5) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Рулав Одд - Белый Барс 0:1 Идёт
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Специя - Дженоа 0:0 2-й тайм
21:45 Милан - Торино -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Эспаньол - Атлетик -:- Запланирован
Хоккей (9 событий из 19) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Тампа-Бэй Лайтнинг 5:1 Окончен
02:00 Каролина Харрикейнс - Торонто Мейпл Лифс 4:1 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Даллас Старз 4:1 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Калгари Флэймс 1:5 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Вашингтон Кэпиталз 5:7 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Аризона Койотис 5:3 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Лос-Анджелес Кингс 3:0 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Днепр 7:0 Окончен
20:00 Рулав Одд - Белый Барс 0:1 Идёт
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Бостон Селтикс 129:140 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Милуоки Бакс 109:119 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Детройт Пистонс 122:104 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз 104:90 Окончен
02:30 Майами Хит - Орландо Мэджик 107:90 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз 108:111 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Орлеан Пеликанс 98:107 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Кливленд Кавальерс 87:99 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс 116:86 Окончен
Теннис (3 события из 40) показать все
ATP 2021 (Vienna, Austria)
Календарь Таблица
Пари-матч
17:05 Стефанос Циципас - Григор Димитров 2:0 Окончен
19:05 Филипп Краинович - Александер Зверев 0:2 Окончен
WTA 2021 (Cluj Napoca 2, Romania)
Календарь Таблица
Пари-матч
12:00 Бернарда Пера - Марта Костюк 0:2 Окончен
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ницца - Марсель -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Сампдория - Аталанта -:- Запланирован
19:30 Ювентус - Сассуоло -:- Запланирован
21:45 Эмполи - Интер -:- Запланирован
21:45 Лацио - Фиорентина -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Рома -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Мальорка - Севилья -:- Запланирован
20:00 Райо Вальекано - Барселона -:- Запланирован
21:00 Бетис - Валенсия -:- Запланирован
22:30 Реал - Осасуна -:- Запланирован
Хоккей (8 событий из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
03:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
03:30 Нэшвилл Предаторс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Донбасс - Мариуполь -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Нью-Йорк Никс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
05:00 Юта Джаз - Денвер Наггетс -:- Запланирован
Теннис (3 события из 51) показать все
ATP 2021 (St. Petersburg, Russia)
Календарь Таблица
Пари-матч
14:25 Марин Чилич - А. Рамос-Винолас -:- Запланирован
15:45 Адриан Маннарино - Карен Хачанов -:- Запланирован
WTA 2021 (Courmayeur, Italy)
Календарь Таблица
Пари-матч
12:30 Даяна Ястремская - Катерина Козлова -:- Запланирован

Тренер Чепурного: «Назар показал всему миру, что у него есть потенциал»

Надюк рассказала свою точку зрения, почему украинец ошибся в решающем прыжке на мировом первенстве
Спортивная гимнастика
19:10
Тренер Чепурного: «Назар показал всему миру, что у него есть потенциал»
Назар Чепурный / Фото: скриншот FIG Channel

Тренер Назара Чепурного Ирина Надюк объяснила, с чем связана ошибка подопечного в финале опорного прыжка, которая лишила украинца медали чемпионата мира:

Жеребьевка была неудачной: восьмой номер, устал ждать, немного перегорел. Было волнительно, поскольку он видел, что уже все прыгнули и как это у них получилось. Первый прыжок Назар очень хорошо выполнил, достаточно было стать на ноги во время второго прыжка, чтобы быть вторым. Но это спорт, это нас не убивает, а делает сильнее.

Конечно, разочарование есть. Парень себя до конца не реализовал, но он всему миру показал, что у него есть потенциал, что он прыгал и будет прыгать (выше). Не только в опорном прыжке, у него сильное многоборье, сейчас его восстанавливаем, поскольку у него был ряд травм. Но Назар это уже доказал, выйдя в финал в качестве первого номера.

Напомним, что единственную медаль Украины на континентальном первенстве завоевал Илья Ковтун.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Назар Чепурный

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Украинец претендовал на медаль чемпионата мира, но допустил роковую ошибку
Украинец претендовал на медаль чемпионата мира, но допустил роковую ошибку
Спортивная гимнастика
24 октября 11:57
Ковтун и Чепурный квалифицировались в финал чемпионата мира
Ковтун и Чепурный квалифицировались в финал чемпионата мира
Спортивная гимнастика
21 октября 13:44

Новости: Спортивная гимнастика

Тренер Чепурного: «Назар показал всему миру, что у него есть потенциал»
Тренер Чепурного: «Назар показал всему миру, что у него есть потенциал»
19:10
Ковтун занял седьмое место во втором для себя финале чемпионата мира
Ковтун занял седьмое место во втором для себя финале чемпионата мира
24 октября 22:27
Бачинская показала лучший результат Украины в 21-м веке на чемпионате мира в вольных упражнениях
Бачинская показала лучший результат Украины в 21-м веке на чемпионате мира в вольных упражнениях
24 октября 15:07
Украинец претендовал на медаль чемпионата мира, но допустил роковую ошибку
Украинец претендовал на медаль чемпионата мира, но допустил роковую ошибку
24 октября 11:57
Ковтун: «Это сложный чемпионат мира, но из-за того что приехали не все сильные гимнасты, он стал легче для меня»
Ковтун: «Это сложный чемпионат мира, но из-за того что приехали не все сильные гимнасты, он стал легче для меня»
23 октября 14:53
Ковтун прокомментировал свою первую медаль чемпионата мира
Ковтун прокомментировал свою первую медаль чемпионата мира
22 октября 18:22
Верняев – о бронзе Ковтуна: «Эти люди работают, а другие только пи..ят?»
Верняев – о бронзе Ковтуна: «Эти люди работают, а другие только пи..ят?»
22 октября 17:33
Илья Ковтун: «С ними можно тягаться. На следующей Олимпиаде уже будем бороться, медаль реальна»
Эксклюзив
Илья Ковтун: «С ними можно тягаться. На следующей Олимпиаде уже будем бороться, медаль реальна»
Токио-2020
22 октября 16:25
18-летний Илья Ковтун выиграл бронзу чемпионата мира
18-летний Илья Ковтун выиграл бронзу чемпионата мира
22 октября 15:15
Все новости

Популярные новости

Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
7
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 15:29
6
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
MMA
24 октября 08:58
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 07:24
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Бодибилдинг
25 октября 16:07
Джонсон – о поражении Емельяненко: «Это был договорняк»
Джонсон – о поражении Емельяненко: «Это был договорняк»
MMA
24 октября 11:16
9
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Кременчуг» — «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Кременчуг» — «Днепр». Видео трансляция
18:30
УХЛ. «Рулав Одд» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» — «Белый Барс». Видео трансляция
20:00
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
27 октября 14:00
Кубок Украины. «Мариуполь» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Украины. «Мариуполь» – «Динамо». Онлайн трансляция
27 октября 17:00
Кубок Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Онлайн трансляция
27 октября 19:30
Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Аталанта». Онлайн трансляция
27 октября 19:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
27 октября 20:45
Лига чемпионов. «Витеос» – «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Витеос» – «Прометей». Видео трансляция
27 октября 21:00
Лига чемпионов. «Динамо Сассари» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. «Динамо Сассари» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
27 октября 21:30
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
30 октября 09:45
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
30 октября 15:10
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
31 октября 14:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
31 октября 20:35
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00