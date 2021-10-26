Бачинская показала лучший результат Украины в 21-м веке на чемпионате мира в вольных упражнениях
Тренер Чепурного: «Назар показал всему миру, что у него есть потенциал»
Надюк рассказала свою точку зрения, почему украинец ошибся в решающем прыжке на мировом первенстве
19:10
Назар Чепурный / Фото: скриншот FIG Channel
Тренер Назара Чепурного Ирина Надюк объяснила, с чем связана ошибка подопечного в финале опорного прыжка, которая лишила украинца медали чемпионата мира:
Жеребьевка была неудачной: восьмой номер, устал ждать, немного перегорел. Было волнительно, поскольку он видел, что уже все прыгнули и как это у них получилось. Первый прыжок Назар очень хорошо выполнил, достаточно было стать на ноги во время второго прыжка, чтобы быть вторым. Но это спорт, это нас не убивает, а делает сильнее.
Конечно, разочарование есть. Парень себя до конца не реализовал, но он всему миру показал, что у него есть потенциал, что он прыгал и будет прыгать (выше). Не только в опорном прыжке, у него сильное многоборье, сейчас его восстанавливаем, поскольку у него был ряд травм. Но Назар это уже доказал, выйдя в финал в качестве первого номера.
Напомним, что единственную медаль Украины на континентальном первенстве завоевал Илья Ковтун.
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