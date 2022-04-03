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Украинцы завоевали по 2 золота и бронзы на Кубке мира

Ковтун принес Украине две награды
Спортивная гимнастика
03 апреля 19:46
Украинцы завоевали по 2 золота и бронзы на Кубке мира
Илья Ковтун / Фото: FIG

В Баку, Азербайджане, завершился последний этап Кубка мира-2022 по спортивной гимнастике. На заключительном соревновании украинские спортсмены завоевали четыре награды.

Илья Ковтун четвертый раз кряду выиграл в упражнениях на параллельных брусьях, а также завоевал бронзу на перекладине.

Назар Чепурный завоевал золотую награду в опорном прыжке, став единственным, кто получил более 15 баллов – 15.016.

Еще одну бронзу на Кубке мира завоевала Даниэла Батрона – 15-летняя украинка стала третьей в финале в упражнениях на бревне.

Ковтун ранее заявил, что народ россии зомбирован.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Илья Ковтун Даниэла Батрона Назар Чепурный

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