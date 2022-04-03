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Украинцы завоевали по 2 золота и бронзы на Кубке мира
Ковтун принес Украине две награды
03 апреля 19:46
Илья Ковтун / Фото: FIG
В Баку, Азербайджане, завершился последний этап Кубка мира-2022 по спортивной гимнастике. На заключительном соревновании украинские спортсмены завоевали четыре награды.
Илья Ковтун четвертый раз кряду выиграл в упражнениях на параллельных брусьях, а также завоевал бронзу на перекладине.
Назар Чепурный завоевал золотую награду в опорном прыжке, став единственным, кто получил более 15 баллов – 15.016.
Еще одну бронзу на Кубке мира завоевала Даниэла Батрона – 15-летняя украинка стала третьей в финале в упражнениях на бревне.
Bronze for Daniela Batrona (UKR ).12,900 #BakuWorldCup pic.twitter.com/oLlMB3gMYY— Liviefromparis (@ILoovEnglish) April 3, 2022
Ковтун ранее заявил, что народ россии зомбирован.