Украинцы завоевали по 2 золота и бронзы на Кубке мира

Ковтун принес Украине две награды

Илья Ковтун / Фото: FIG

В Баку, Азербайджане, завершился последний этап Кубка мира-2022 по спортивной гимнастике. На заключительном соревновании украинские спортсмены завоевали четыре награды.



Илья Ковтун четвертый раз кряду выиграл в упражнениях на параллельных брусьях, а также завоевал бронзу на перекладине.

Назар Чепурный завоевал золотую награду в опорном прыжке, став единственным, кто получил более 15 баллов – 15.016.

Еще одну бронзу на Кубке мира завоевала Даниэла Батрона – 15-летняя украинка стала третьей в финале в упражнениях на бревне.

Ковтун ранее заявил, что народ россии зомбирован.