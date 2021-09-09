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Верняев: «Я понимаю, что «Донбасс» не фаворит своей группы. Но уверен, что ребята дадут жару»

Титулованный украинский гимнаст – о домашних матчах дончан в Лиге чемпионов


Спортивная гимнастика
18:23
Верняев: «Я понимаю, что «Донбасс» не фаворит своей группы. Но уверен, что ребята дадут жару»
Олег Верняев / Фото - Facebook
Олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев поделился эмоциями после домашних матчей «Донбасса» в хоккейной Лиге чемпионов.

Цитирует Верняева официальный сайт «Донбасса».

Ты побывал на домашнем матче «Донбасса» в Лиге чемпионов. Поделись своими впечатлениями.

«Очень понравилось. Еще с первой игры юниорского чемпионата мира мне понравился хоккей: атмосфера, движение. Я не скажу, что я фанат этого вида спорта и смотрю каждый день матчи, но мне всегда интересно наблюдать за игрой наших хоккеистов. На первом матче мы сидели с папой – он с детства фанатеет от хоккея и любит этот вид спорта. Он сказал: «Да, согласен. Внука отдадим на хоккей». Но пока я не спешу с этим решением. Хотя такой вариант я бы с удовольствием рассмотрел, потому что это самый настоящий мужской вид спорта».


Насколько важен дебют в хоккейной Лиге чемпионов для Украины?

«Я думаю, что все, кто присутствовал на этих двух домашних матчах остались довольны. Самое главное, чтобы это давало результат клубу. Если они сами будут развиваться, то больше людей будет интересоваться хоккеем. Чем выше наш хоккей, тем больше болельщиков. Для Украины это тоже важно, потому что это событие происходит впервые в истории страны».


Что можешь пожелать клубу в дальнейшем розыгрыше Лиги чемпионов?

«Главное, чтобы все были здоровы, потому что хоккей – очень травмоопасный вид спорта. Я думаю, ребята и так все сами знают. У них новый тренер, которым они довольны. Свои задачи и свой потенциал они знают, но всегда нужно стремиться к большему. Потому что, если бы я не стремился к вершине, я бы не стал Олимпийским чемпионом. Нужно стремиться только к победе. Я понимаю, что ребята не фавориты своей группы, но если посмотреть матчи прошлых сезонов Лиги чемпионов, то можно увидеть, что новички выстреливают и дают жару. Я уверен, что так будет и с «Донбассом».


Напомним, в первом матче «Донбасс» по буллитам проиграл «Рунгстеду». Во втором поединке чемпион Украины одержал победу над «Руаном».
Владимир Кириченко
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