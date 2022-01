«Галычанка» узнала соперника по четвертьфиналу Кубка ЕГФ

Фото: Анастасия Пукало

«Галычанка» узнала соперника в 1/4 финала Кубка ЕГФ.



Соперницами львовянок в еврокубке станет представитель Фарерских островов «H71». Первые встречи пройдут 12-13 февраля, а ответные – через неделю (19-20 февраля).

Following this morning's draw in Vienna, the quarter-final line-up of the #EHFEuropeanCup Women is now known



The first leg of the quarter-finals is scheduled for February and the second leg will follow one week later pic.twitter.com/05thm9pUzA