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Малашинскас вошел в символическую сборную 9-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Литовский разыгрывающий «Мотора» забросил 9 мячей «Фленсбургу»
09:58
Айденас Малашинскас / Фото - handball.motorsich.comEHF на своем официальном YouTube-канале представила символическую сборную 9-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
На позиции разыгрывающего эксперты поставили лидера запорожского «Мотора» Айденаса Малашинскаса.
Девять мячей литовского легионера помогли флагману украинского гандбола дома разгромить немецкий «Фленсбург» (31:22).
Символическая сборная 9-го тура Лиги чемпионов:
вратарь – Венсан Жерар (ПСЖ, Франция);
левый крайний – Эмиль Якобсен («Фленсбург», Германия);
линейный – Бенце Банхиди («Пик», Венгрия);
правый крайний – Алейкс Гомес («Барселона», Испания);
левый полусредний – Сандер Сагосен («Киль», Германия);
разыгрывающий – Айденас Малашинскас («Мотор»);
правый полусредний – Лукас Санделль («Ольборг», Дания).
А тем временем стала известна расширенная заявка сборной Украины на Евро-2022.
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