Женская сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии на Олимпиаде в Токио
На пути к Евро-2022. Шесть игроков Суперлиги вызваны в сборную Украины под руководством Биглера
Финальным этапом подготовки мужской команды станет участие в «Yellow Cup»
07:14
Михаэль Биглер / Фото - ФГУСтал известен список гандболистов сборной Украины, которые вызваны для подготовки к чемпионату Европы-2022.
Сбор под руководством Михаэля Биглера состоится в Балатонбогларе (Украины) с 1 по 7 ноября.
Финальным этапом подготовки сборной Украины к топ-турниру станет участие в товарищеском турнире «Yellow Cup» в Швейцарии, где 7-9 января украинцы встретятся с хозяевами, а также со сборными Португалии и Черногории.
Состав сборной Украины:
Вратари: Геннадий Комок, Максим Вьюник (оба – «Мотор»), Виталий Шиманский («Нева», Россия);
Левые крайние: Евгений Жук («Пермские Медведи», Россия), Дмитрий Артеменко («Динамо», Россия), Станислав Плясун (ЦСКА-ШВСМ);
Правые крайние: Андрей Акименко («Азоты», Польша), Эдуард Кравченко («Мотор»), Даниил Глушак («Драгунас», Литва);
Линейные: Дмитрий Ильченко (ЦСКА, Россия), Иван Бурзак («Мотор», Украина);
Левые полусредние: Дмитрий Горига, Игорь Турченко (оба – «Мотор»), Станислав Жуков (ЦСКА, Россия), Максим Стрельников («Женева», Швейцария), Евгений Буйненко («Маккаби», Димона, Израиль);
Правые полусредние: Владислав Донцов («Мотор»), Роман Чичикало («Заглембе», Польша);
Разыгрывающие: Александр Тильте («Мотор»), Тарас Миноцкий («Тарнув», Польша), Владислав Залевский («Динамо», Россия).
Напомним, подопечные Биглера на Евро-2022 сыграют в одной группе с командами Франции, Сербии и Хорватии.
Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.
Накануне женская сборная Украины сыграла два стартовых поединка в отборе на Евро-2022, победив команду Хорватии и проиграв француженкам.
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