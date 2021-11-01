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На пути к Евро-2022. Шесть игроков Суперлиги вызваны в сборную Украины под руководством Биглера

Финальным этапом подготовки мужской команды станет участие в «Yellow Cup»


Гандбол
07:14
На пути к Евро-2022. Шесть игроков Суперлиги вызваны в сборную Украины под руководством Биглера
Михаэль Биглер / Фото - ФГУ
Стал известен список гандболистов сборной Украины, которые вызваны для подготовки к чемпионату Европы-2022. 

Сбор под руководством Михаэля Биглера состоится в Балатонбогларе (Украины) с 1 по 7 ноября.

Финальным этапом подготовки сборной Украины к топ-турниру станет участие в товарищеском турнире «Yellow Cup» в Швейцарии, где 7-9 января украинцы встретятся с хозяевами, а также со сборными Португалии и Черногории.
Состав сборной Украины:

Вратари: Геннадий Комок, Максим Вьюник (оба – «Мотор»), Виталий Шиманский («Нева», Россия);

Левые крайние: Евгений Жук («Пермские Медведи», Россия), Дмитрий Артеменко («Динамо», Россия), Станислав Плясун (ЦСКА-ШВСМ);

Правые крайние: Андрей Акименко («Азоты», Польша), Эдуард Кравченко («Мотор»), Даниил Глушак («Драгунас», Литва);

Линейные: Дмитрий Ильченко (ЦСКА, Россия), Иван Бурзак («Мотор», Украина);

Левые полусредние: Дмитрий Горига, Игорь Турченко (оба – «Мотор»), Станислав Жуков (ЦСКА, Россия), Максим Стрельников («Женева», Швейцария), Евгений Буйненко («Маккаби», Димона, Израиль);

Правые полусредние: Владислав Донцов («Мотор»), Роман Чичикало («Заглембе», Польша);

Разыгрывающие: Александр Тильте («Мотор»), Тарас Миноцкий («Тарнув», Польша), Владислав Залевский («Динамо», Россия).
Напомним, подопечные Биглера на Евро-2022 сыграют в одной группе с командами Франции, Сербии и Хорватии.

Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.

Накануне женская сборная Украины сыграла два стартовых поединка в отборе на Евро-2022, победив команду Хорватии и проиграв француженкам.
Владимир Кириченко
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Мужская сборная Украины (гандбол)

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