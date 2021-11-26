Савукинас: «После хорошего старта мы на упустили несколько минут, и «Веспрем» заполучил преимущество»
Разыгрывающий «Мотора» нашел причину поражения в матче Лиги чемпионов с «Веспремом»
Пуховский остался недоволен реализацией
26 ноября 10:13
Фото: EHF
Разыгрывающий «Мотора» Борис Пуховский прокомментировал результат матча 8-о тура Лиги чемпионов с «Веспремом» (29:36).
Слова белоруса приводит официальный сайт EHF:
Мы знали, что игра с «Веспремом» будет тяжелой. Было много борьбы, и я думаю, что главный тренер (Гинтарас Савукинас – XSPORT) был прав. Мы выдали удачный старт, но не реализовали много бросков из-за девятиметровой линии. Это причина, по которой мы сегодня проиграли, хоть и сражались до самого конца.
Также о прошедшем матче поделился мнением и наставник запорожцев.
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