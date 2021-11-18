Савукинас: «Нам не хватало дисциплины, а вот оборона «Фленсбурга» действовала более агрессивно»
Савукинас: «Игроки поверили в то, что могут победить «Веспрем»
Наставник «Мотора» – о триумфе в домашнем матче Лиги чемпионов
07:39
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.comГлавный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас в интервью пресс-службе запорожского клуба поделился эмоциями после домашней победы своей команды над венгерским «Веспремом» (29:27) в матче 7-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Прежде всего, хочу сказать, что игра в «Веспремом» была очень плотная. И то, что меня больше всего порадовало – это наш настрой и наша концентрация в течение всего матча. Так случалось, что в некоторых играх Лиги чемпионов нам не удавалось сохранить эту сосредоточенность в течение всего матча на необходимо высоком уровне. В этой же встрече ребята с самого начала выдали концентрацию и держали ее всю игру, чему я очень рад. Мы очень хорошо стартовали и я доволен нашими действиями, особенно в защите. И самое главное, игроки поверили в то, что могут победить».
Напомним, чемпион Украины одержал третью победу в Лиге чемпионов, которая позволила ему подняться на четвертое место в группе, однако все остальные команды матчи седьмого тура проведут позже.
Накануне полусредний запорожского клуба Александр Тильте травмировал палец.
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