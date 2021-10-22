Савукинас: «Чтобы играть против таких команд как ПСЖ, нам нужно быть сфокусированными на дисциплине всю игру»
Савукинас: «Мы готовили особенные конкретные вещи на матч с «Динамо»
Наставник «Мотора» – о домашней победе в Лиге чемпионов
08:00
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.comГлавный тренер «Мотора» Гинтараса Савукинас поделился эмоциями после минимальной домашней победы своей команды в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с бухарестским «Динамо» (28:27).
Цитирует литовского специалиста пресс-служба клуба.
«Мои поздравления с честной игрой в сегодняшнем матче и благодарность команде гостей. Конечно, эта игра была очень плотная, я считаю, что она правда была практически равная. К сожалению, не во всех голевых моментах мы преуспели, в тех которых, конечно, могли. Спасибо еще раз команде. Мы готовили особенные конкретные вещи на этого соперника и сам оппонент, конечно, также готовился на нас. Сегодня «Динамо» удивило игрой 7 на 6, мы ее не ожидали. И, конечно же, если бы не сейв Комка в конце и то, что нам удалось забить, нам бы не принесло эти два бала, но к счастью эти два очка наши».
После пяти туров «Мотор» в турнирной таблице группы B занимает шестое место с двумя победами и тремя поражениями.
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