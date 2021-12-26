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Тема дняСегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита
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Сегодня день рождения тренера, подопечные которого завоевали первую олимпийскую медаль Украины в игровых видах спорта

А до Токио-2020 вообще единственную
Гандбол
21:21
Сегодня день рождения тренера, подопечные которого завоевали первую олимпийскую медаль Украины в игровых видах спорта
Леонид Ратнер / Фото: zasport.zp.ua

Сегодня, 26 декабря, 84 года исполнилось легендарному украинскому тренеру Леониду Ратнеру.

Специалист долгие годы был главным тренером женской национальной команды Украины по гандболу, которая под его руководством завоевала серебро чемпионата Европы-2000 и бронзу Олимпиады-2004. 

Награда Афин-2004, к слову, была единственной медалью Украины на Олимпийских Играх в игровых видах спорта до 2021 года, когда Элина Свитолина завоевала бронзу Токио-2020.

Бронзовый финал Афин-2004 Украина – Франция:

Сборная Украины идет на втором месте в квалификации чемпионата Европы-2022.

Олег Шумейко-младший
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Женская сборная Украины по гандболу

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