Сегодня день рождения тренера, подопечные которого завоевали первую олимпийскую медаль Украины в игровых видах спорта

А до Токио-2020 вообще единственную

Леонид Ратнер / Фото: zasport.zp.ua

Сегодня, 26 декабря, 84 года исполнилось легендарному украинскому тренеру Леониду Ратнеру.



Специалист долгие годы был главным тренером женской национальной команды Украины по гандболу, которая под его руководством завоевала серебро чемпионата Европы-2000 и бронзу Олимпиады-2004.

Награда Афин-2004, к слову, была единственной медалью Украины на Олимпийских Играх в игровых видах спорта до 2021 года, когда Элина Свитолина завоевала бронзу Токио-2020.

Бронзовый финал Афин-2004 Украина – Франция:

Сборная Украины идет на втором месте в квалификации чемпионата Европы-2022.