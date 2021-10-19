﻿«Все ребята понимают, что от них требуется». Тимченко о победе над «Белым Барсом»

Олег Тимченко / Фото: УХЛ

Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко рассказал о разгромной победе над «Белым Барсом» (9:2) и третьем месте команды в турнирной таблице УХЛ.



Положительным был тот момент – что-то, над чем мы работаем на тренировках сегодня перенеслось на игру. Отрицательное – ненужные удаления.

Мы с командой работаем только чуть больше двух месяцев. Я думаю, что все ребята понимают, что от них требуется. Теперь нужно время, чтобы над этим поработать. А в турнирной таблице всегда все хотят быть на вершине».