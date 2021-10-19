Тренер «Краматорска» – о 0:3 с «Кривбассом»: «Играли 11 против 14, 3 человека мешали играть в футбол»
«Все ребята понимают, что от них требуется». Тимченко о победе над «Белым Барсом»
Наставник «Краматорска» отметил игру команды в большинстве
Олег Тимченко / Фото: УХЛ
Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко рассказал о разгромной победе над «Белым Барсом» (9:2) и третьем месте команды в турнирной таблице УХЛ.
«С большего получались атаки, с большего получалось то, что мы отрабатываем на тренировках. Сегодня доволен.
Положительным был тот момент – что-то, над чем мы работаем на тренировках сегодня перенеслось на игру. Отрицательное – ненужные удаления.
Мы с командой работаем только чуть больше двух месяцев. Я думаю, что все ребята понимают, что от них требуется. Теперь нужно время, чтобы над этим поработать. А в турнирной таблице всегда все хотят быть на вершине».
Напомним, «Краматорск свои следующие матчи будет проводить без болельщиков.
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