Алексей Житник – об интервью Вадима Шахрайчука: «Не нужно под себя самому же копать яму»

Эксклюзив Алексей Житник / Фото - khersonline.net

Олимпийский чемпион-1992 и финалист Кубка Стэнли Алексей Житник прокомментировал для XSPORT.ua первое большое интервью нового главного тренера сборной Украины Вадима Шахрайчука.

Ему, как и генеральному директору УХЛ Сергею Варламову, некоторые высказывания главы национальной команды не понравились.

Во-первых, Вадим Шахрайчук – заслуженный хоккеист, он поиграл очень долго на разных уровнях – за сборную играл. У него на хоккейном поприще достаточно заслуг, он уважаемый человек в хоккее. Это да.

Но, прежде всего, я считаю, что каждый должен заниматься своими делами. Допустим, некоторые мне понравились, некоторые – не очень, можно было проявить какую-то толерантность. Все в хоккейном мире понимают, что происходит, что где находится. Некоторые высказывания были, как для меня, достаточно резковатые.

Например, о том, что чемпионат Украины неконкурентоспособный?

Это одно из них. В принципе, Вадим лигой никогда не занимался. Люди, которые ею занимаются, стараются все-таки поднять уровень хоккея. В наше сложное, тяжелое время, я считаю, в последние два-три года лига произвела шаги вперед. По качеству игры, по количеству команд.

Даже если взять этот сезон 2020/21, то, я смотрел много матчей вживую, уровень поднялся, есть конкуренция. Сейчас, в принципе, любая команда может обыграть любую команду. А в этом и есть высший пилотаж спорта. Нет такого, что одна или две команды доминируют, а остальные плетутся в хвосте – есть конкуренция. Думаю, плей-офф будет не менее интересным. Хорошо, что сейчас допускают какое-то количество зрителей – ребятам при зрителях играть намного веселей и интересней.

Ну а, в основном, каждый должен заниматься своими делами и показывать свой результат.

Еще Шахрайчук зацепил тему натурализации. Сказал, что в УХЛ нет иностранцев, которые могут усилить сборную Украины, но при этом назвал натурализацию необратимым процессом. Каково ваше мнение, есть ли исполнители, способные усилить национальную сборную или лучше все же полагаться на украинских игроков?

Я скажу, что процесс натурализации проходит во всех странах мира, наверное, кроме США и Канады, там и своих хоккеистов достаточно. Ну а если взять, например, швейцарцев там есть натурализованные ребята. Наших хоккеистов натурализовали, и они играют за Румынию или за Венгрию. Этот процесс неизбежный.

Другой момент, нужно понимать, чего ожидать от натурализованных игроков. Всегда, если ты легионер, то должен быть достаточно хорошего уровня. Даже в НХЛ легионеры попадают потому, что они по уровню выше канадцев и американцев. Если бы они не были уровнем выше, то не попали бы туда.

Но, конечно, воспитание хоккеистов – это не дело одного, двух или пяти лет. Нужно с 6-7 лет довести до 16-17, чтобы был полноценный отбор игроков. Это не процесс сегодня захотел – завтра они появились. Ну а я так понял из слов Вадима, что все лучшие хоккеисты Украины сегодня играют в УХЛ. Я бы в этих вопросах был потолерантнее. Не нужно под себя самому же копать яму.

Шахрайчук заявил, что пока не знает – будет работать только в сборной или параллельно еще и в клубе. Как вы думаете, как для национальной команды было бы лучше?

Это решает Федерация и сам Вадим. Я не могу сказать, как лучше. Руководство в такой ситуации решают, как лучше. Есть люди, которые отдельно работают, есть те, кто задействованы в чемпионатах. Здесь нет правильного варианта. Руководство решает, как правильно, а результат показывает правильно ли руководство решило.

Также Шахрайчук сказал, что сборной нужно прибавлять в защите и, в целом, немного изменить стиль игры, быть более агрессивными в атаке. Что вы думаете по этому поводу?

Я не буду углубляться в детали, но могу сказать, что этому учат с детства. Если игрок в 18-23 года не понимает именно теории хоккея, это ведь игра, это не марафон или забег на 100 метров. Хотя и там нужно думать, все виды спорта достойные. Но техническим моментам обучают в детстве, в юности. Человек вкатывается во взрослый хоккей уже с понимаем где стоять, куда бежать.

Шахрайчук хочет собрать сборную в мае. Как вы думаете, насколько этот сбор реален и нужен?

По большому счету, в мае, если бы даже сборная выступала на чемпионате мира, который в этом году отменили, то, в принципе, все уже отдыхают, ведь уже через месяц-полтора, в июле начинаются сборы к следующему сезону.

Честно говоря, я не представляю, как можно собрать ребят. Но пусть пробуют, это же Вадим захотел так или предложил так. Это уже его мнение, его предложение. Честно скажу, не могу ничего об этом сказать.