Борис Колесников: «В нынешнем виде Федерацию мы видеть не хотим, эта организация умерла для нас»

Почетный президент ХК «Донбасс» рассказал об актуальной ситуации в украинском хоккее

Борис Колесников

После второго за непродолжительное время визита в Украину президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, который встретился и с почетным президентом ХК «Донбасс» Борисом Колесниковым, мы связались с Борисом Викторовичем и попросили рассказать о деталях встречи и об актуальном положении дел в украинском хоккее.

– Сегодня 9 лет с дня победы «Донбасса» в Континентальном кубке IIHF. Поздравляем вас!

– Спасибо! С 1997 года, когда Международная федерация хоккея запустила этот турнир, кроме «Донбасса» ни один украинский клуб не выходил в финал. Победа – это очень приятные воспоминания, ведь мы выиграли Континентальный кубок в год, когда не проводилась Лига чемпионов. То есть, состав соперников был очень достойным, да он и сейчас достойный.

– Борис Викторович, в новом турнире Суперлиге позади уже треть регулярного чемпионата. Вы довольны качеством соревнований и игрой вашей команды?

– Конечно, мы довольны. «Донбасс» показывает хороший результат, идет на первом месте. Приятно, что молодые команды «Белый Барс» и «Альтаир» борются, набираются опыта. У них все еще впереди.

Что касается матчей с лидерами – «Мариуполем», «Краматорском» и СК «Сокол» – тут все поединки непростые и зрелищные. Турнир Суперлиги нравится. Ждем интересных матчей в будущем и, естественно, плей-офф.

В следующем сезоне в лиге должны появиться новые команды.

– Несколько дней назад у вас была личная встреча с Люком Тардифом. Всех очень интересует, о чем же вы поговорили и к чему пришли. Можете поделиться?

– Да, мы встретились, очень обстоятельно поговорили. Обсудили наши вопросы и поняли, как нам вместе работать дальше. Но я же не Федерация, которая выдала огромный материал и в очередной раз исказила все тональности того, о чем говорил мне и ФХУ Люк Тардиф.

Пока Федерация только продолжает вредить хоккею и позорить его своими письмами в IIHFчерез Google-переводчик, и всем остальным. Хоккея нет и не будет.

IIHF прилагает огромные усилия для того, чтобы в украинском хоккее наступил мир. Именно с такой инициативой выступил Люк Тардиф.

Пострадавшие от действий ФХУ клубы президент Международной федерации хоккея напрямую связал с юридическим департаментом IIHF. Теперь сведения обо всех апелляциях будут направляться непосредственно туда.

«Белый Барс» и «Рулав Одд», кстати, уже обратились в Международную федерацию. Эти клубы вышли из чемпионата УХЛ, отозвали свои заявки. А ФХУ придумала какие-то новые названия новых команд – абсолютно новые юридические лица, и начислила им очки «Белого Барса» и «Рулав Одда». Где, в какой стране мира такое возможно? Посмотрим, как на это отреагируют в IIHF.

– А что со статусом наших клубов, игроков, самой Федерации?

– Ни о каких статусах с ФХУ в ее нынешнем виде говорить невозможно – это просто бесполезно. Федерация, которой руководит Георгий Зубко, является частной лавочкой, в составе которой собраны частные лица и нет ни одной школы или клуба. Они продолжают всех чем-то пугать…

Мы каждого хоккеиста и каждый клуб будем отстаивать в украинских международных судах.

– То есть, мир в украинском хоккее невозможен?

– Худой мир лучше доброй ссоры… Я сказал почетному президенту ФХУ Анатолию Ивановичу Брезвину, чтобы в Федерации начинали преобразования. Если мы говорим о мире, то нужно принимать новый устав ФХУ, превращать ее в общественный союз, необходимо провести честные и прозрачные выборы президента с участием делегатов из областей, а не представителей назначенных «осередкив». По-другому не будет.

– Федерация всегда заканчивает любую дискуссию вопросом сборной и ее интересами.

– Это все спекуляции! Что они вообще делали и сделали для сборной? Несколько лет назад сборная тренировалась в свитерах 2006 года выпуска, на которых даже герб Украины стерся.

У любого хоккеиста имеется девять месяцев в сезоне, которые оплачивает его клуб – платит ему зарплату. Из этих девяти месяцев ФХУ хочет забрать под сборную фактически два! Это три челленджа и практически весь апрель перед чемпионатом мира. Я уже не говорю о том, а когда, собственно, играть клубам? Клубы не просили и не просят никакой компенсации за участие игроков в играх сборных. Но хотя бы уважения они заслуживают? С нами никто в Федерации не считается.

Они загнали своей работой сборную страны в третью лигу. В клубы и так ехать никто не хотел, а после расистского скандала – тем более! Чтобы взять в украинский клуб, например, игрока из AHL, ему как минимум нужно заплатить в полтора раза больше.

Сейчас мы подали все апелляции на предыдущие решения Федерации. Но о чем можно говорить, если так называемый президент ФХУ Георгий Зубко объявляет решения Дисциплинарного комитета за несколько дней до их вынесения, к тому же делает это в своих социальных сетях?

Федерация – это абсолютно закрытая организация. На ее официальном сайте нет никакой актуальной информации ни о составе дисциплинарного комитета, ни об апелляционном комитете. Никто не знает, кто находится в Совете Федерации. На сайте ФХУ в нем до сих пор указан Константин Буценко – опытнейший специалист, которого они уже наглым образом выбросили из Совета.

Федерация Зубко – это не федерация, это какой-то кружок по интересам.

Принимаются выборочные решения. Где решение по игроку ХК «Сокол» Виктору Андрущенко, которого заявили по просроченным документам? Почему не наказали «Сокол» двенадцатью техническими поражениями и не сняли с чемпионата?

Георгий Зубко сам многократно нарушил устав IIHF и его пункт 12.2.1, который гласит, что национальные федерации должны обладать надлежащей репутацией и не могут допускать конфликта интересов.

– Из-за конфликта интересов и хоккеисты уехали из сборной во время челленджа в Венгрии? Этим фактом ФХУ также аргументирует практически все свои действия.

– Конечно и из-за него. Когда сборная уже находилась в Будапеште, Зубко с президентом ХК «Кременчуг» Сергеем Мазуром сняли руководителя УХЛ и поставили вместо него Дмитрия Христича. Заслуженного в прошлом хоккеиста, но он сотрудник «Кременчуга». Разве здесь нет конфликта?

Когда летом мы передали 50% УХЛ ФХУ, Георгий Зубко пообещал ввести все клубы в Совет Федерации. На должность генерального секретаря кандидатуру должны были также выдвигать клубы. Он всего этого не сделал. Конечно, ведь для этого нужно поменять устав. А в этом они не заинтересованы.

Я спросил у Люка Тардифа, который 15 лет возглавлял Федерацию хоккея Франции, а как у них работают региональные организации? Он сказал, что там – это клубы, они занимаются всем.

Президент IIHF Люк Тардиф Президент IIHF Люк Тардиф

Кто такой в хоккее Вячеслав Лецкан? Он пришел с возрожденным «Соколом» и уже через три месяца был в Совете Федерации. От Донецкой области в УХЛ играли три клуба и от них в Совете нет ни одного представителя. Это коррупция в чистом виде. И мы это докажем и внутри нашей страны, и за рубежом. ФХУ – это незаконная частная лавочка. Мы никогда не признаем юрисдикцию такой Федерации хоккея Украины до изменения ее устава, лучше с хоккеем закончим.

– Накануне этого интервью, в коротком комментарии нам, вы говорили, что IIHF не будет препятствовать участию «Донбасса» в Хоккейной Лиге чемпионов.

– У «Донбасса» свой индивидуальный контракт с Лигой чемпионов. Никакая ФХУ не имеет отношения к нашему участию в этом еврокубковом турнире. Федерация хоккея Украины «прославит» себя на все времена, если помешает участию украинского клуба в Лиге чемпионов.

Андрей Шевченко на матче Донбасса в Лиге чемпионов Андрей Шевченко на матче Донбасса в Лиге чемпионов

Они нам пытались весной заблокировать участие на тот момент в Континентальном кубке. Открывали какое-то производство дисциплинарное 30 апреля о неявке игроков в сборную. Тренировочный лагерь открывался 4 мая, откуда они могли знать кто приедет, а кто нет? И где результаты дисциплинарного дела?

А действовали они в чьих интересах? Вице-чемпиона, «Сокола», Лецкана… Вот и еще один пример конфликта интересов, который устроила ФХУ.

– Как-то много всего ФХУ натворила.

– Примеров можно вспоминать много. Мы будем обращаться в IIHF, будем просить включаться Министра молодежи и спорта. В уставе Международной федерации есть пункт 13 об исключении организаций из числа членов IIHF. Похоже, пора его уже применить, соответственно Министерство молодежи и спорта должно объявить открытый конкурс среди общественных союзов, победитель которого сможет развивать хоккей в Украине и организовывать соревнования.

ФХУ спасет только новый устав и преобразование в общественный союз. Они даже смогли не допустить к выборам президента Федерации олимпийского чемпиона Алексея Житника. Позакрывали все свои частные лавки (областные «осередки»), чтобы его нельзя было выдвинуть. Только глава Киевского областного подразделения ФХУ Юрий Иванович Загородний пытался что-то сделать.

Сам факт о недопуске олимпийского чемпиона – вопиющий. Но завхоз аэропорта «Борисполь» стал президентом ФХУ…

– Но клубы ведь пытались бороться за Житника? Даже был объявлен условный локаут в чемпионате.

– В декабре 2020 года клубы действительно сделали это. Мы дали ФХУ время до 30 апреля провести структурные изменения. Но они не сделали этого.

Мало того, в этой истории «проявился» Константин Симчук. Он попросил помочь, все клубы заступились за его товарища, а сам Симчук побежал подписывать контракт с Зубко уже в марте, чтобы стать вторым тренером сборной. Не дожидаясь окончания локаута и решения вопроса по существу. То есть, Константин оказался человек «с низкой социальной ответственностью».

Что это вообще за тренеры сборной? Пока Симчук и Шахрайчук проиграли 10 из 10 матчей во главе национальной команды. Им нужно 4 челленджа, чтобы подготовить команду к чемпионату мира? Таких тренеров нужно гнать за непрофессионализм.

Весной 2021 года, когда с новым тренерским штабом сборной Украины только подписали контракты, Вадим Шахрайчук остался в Румынии, дорабатывать контракт с клубом, а не приехал домой, где можно было посмотреть 13 матчей высочайшего уровня – полуфиналы и финал плей-офф, с участием всех лучших украинских игроков.

Жлобство в украинском спорте часто встречается, но в хоккее особенно.

– Федерация хоккея Украины фразой «для IIHF не существует Суперлиги» исказила тональность, с которой Люк Тардиф говорил на эту тему?

– Именно так они и сделали. Он сказал, что мы независимы, наше право участвовать в соревнованиях, в которых мы хотим.

А то, что сделала ФХУ с переименованными командами и передачей им чужих очков… К тому же, как выяснилось, Федерация незаконно вошла в состав учредителей УХЛ. Все результаты чемпионата Украины, который они проводят, в итоге могут быть аннулированы.

Они пугали всех какими-то санкциями, а Люк Тардиф об этом ни слова не сказал. Ходили собирали в парламенте какие-то подписи депутатские, а половина депутатов даже не знали, что они подписывают. Прямую угрозу вратарю Артуру Оганджаняну от Георгия Зубко тоже все слышали. Все действия ФХУ направлены на деструктив.

– А программа по строительству арен? Они активно приписывают себе заслуги в ее продвижении.

– К программе Зубко и Федерация хоккея не имеют никакого отношения. Первую часть ее реализации в свое время добился Анатолий Брезвин – это 2007-2013 годы.

А сейчас может быть реализована вторая часть. На открытии Ледовой арены в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул идею о проведении в Украине Зимних Олимпийских Игр. Алексей Житник взял слово и сказал дословно: «Это замечательно, только кто будет играть за Украину? Необходимо в каждой области иметь хотя бы один профессиональный каток».

Президент тут же дал указание Андрею Ермаку, Кириллу Тимошенко и Вадиму Гутцайту о том, что нужно внести все это в программу «Велике будівництво». Это все касалось катков для ДЮСШ.

Когда пошел разговор о больших дворцах, я предложил строить вместе с бизнесом. Например, мы вносим 25% частных денег и берем кредиты на строительство сроком на пять лет. А государство потом «списывает» проценты за эти кредиты. Тогда бизнес ответственно и взвешено подойдет к этому вопросу.

Зубко и ФХУ не имеют никакого отношения к этому процессу, они – никто. Они ни идей не подавали, ни заказчики, ни будущие эксплуатанты.

– К слову о заявлениях ФХУ – а куда подевалась риторика о пожизненных дисквалификациях? Подобные сообщения остались только на подконтрольных, но неофициальных страницах ФХУ в социальных сетях.

– Никаких дисквалификаций быть не может, это не предусмотрено ни одним документом. На нашей встрече с Люком Тардифом это даже не обсуждалось. Все апелляции на решения против клубов поданы у нас, копии мы направили в IIHF. У ФХУ нет таких полномочий – дисквалифицировать кого-то пожизненно.

Другое дело, что в соревнованиях IIHF мы участвовать не можем. А что такое соревнования IIHF? Чемпионаты мира для сборных и Континентальный кубок для клубов. А мы и не претендуем на участие в Континентальном кубке. Клубы это прекрасно понимают.

Чем федерации хоккея занимаются в мире? Детьми, юношами, женскими соревнованиями и любителями. Но Георгий хочет руководить профессиональным хоккеем. Этого не будет. Пусть он опустится на землю, подаст в отставку и успокоит всех. Придет новый достойный человек, а достойных людей у нас хватает. На конкурсной основе проведут выборы, с делегатами из регионов. К миру в нашем хоккее может привести только новый устав Федерации.

А если ФХУ сделает какие-то попытки кого-то дисквалифицировать, все игроки пойдут в суды, и мы вместе с ними. В нынешнем виде Федерацию мы видеть не хотим, эта организация умерла для нас. Если они хотят мирно решить все внутри страны, они должны переформатироваться. А если не хотят, то мы через международные суды и IIHF будем добиваться их исключения.

О каких вообще санкциях может говорить Зубко, если он уже тысячу раз нарушил пункт 12.2.1 Устава IIHF?

Мы играем для своих болельщиков, мы ответственные работодатели. У ХК «Донбасс» вообще безупречная репутация, за все годы мы не обманули и не подвели ни одного хоккеиста. А какая репутация у Георгия? Он может о себе мнения собрать. Зубко вообще не должно быть в украинском хоккее, сама Федерация должна измениться. У Анатолия Ивановича Брезвина был талант дипломата. С ним не было ни одного конфликта. Какие-то шероховатости были, но всегда находили общий язык.

– Сборная Украины важна для клубов?

– Конечно. Но сборная – это сборная, а ФХУ – это ФХУ. Игроки «Донбасса» всегда играли за сборную на чемпионатах мира, никто никогда не отказывался. Почему у нас много игроков сборной? Потому что, когда Андрей Назаров и Сергей Витер тренировали национальную команду и «Донбасс», мы собирали ребят, чтобы они играли вместе и не отвлекались ни на что. А теперь Зубко хочет наказать хоккеистов, которые играют у себя в стране? За границей он наказать никого не может – ручки короткие.

Никто из клубов не сделал и не сделает для сборной Украины больше, чем «Донбасс» за последние 10 лет. Сборная для нас – очень важна. Чем выше дивизион, где она выступает – тем популярней хоккей в Украине. Но сборная – это наша общая команда, а не команда ФХУ.

В следующем сезоне в Суперлиге из 30 основных кандидатов в сборную Украины будут играть человек 25. Зубко всех дисквалифицирует? Так пусть ставит исполнительного директора ФХУ Слатвицкую на ворота, чиновников Федерации Коваля и Кириченко в защиту, а Лецкан, Зубко и Мазур в нападение – вот это будет команда!

В 2013 году, когда сборная Украины в Донецке поднялась из Дивизиона IB в Дивизион IA, а «Кальмиус-Арена» уже «вышла из земли» (3 подземных этажа были построены), благодаря работе Анатолия Брезвина с IIHF нам пообещали элитный дивизион чемпионата мира в 2019 году. Мы должны были его разделить со Словакией, с Братиславой. Нужно было вернуться в элиту, ну и задержаться там. В Донецке должно было состояться мировое первенство в Дивизионе IA в 2015 году, но помешала война… Так что мы о сборной Украины заботились очень сильно и Зубко не надо нас учить.

– Сейчас «Донбасс» и другие клубы концентрируются на играх Суперлиги. А есть ли уже планы на будущий сезон?

– Конечно. Нам хотелось бы сыграть хотя бы по 50 плюс матчей для каждой команды в регулярном чемпионате. Планируем и расширение географии турнира. С представителями одного города о создании команды у нас уже есть железная договоренность – не буду пока называть город. А еще три города в работе. Так что, ждем болельщиков на аренах и у экранов телевизоров.

Сергей Бубка и Сергей Варламов на открытии чемпионата Суперлиги Сергей Бубка и Сергей Варламов на открытии чемпионата Суперлиги

Беседовал Александр Сукманский