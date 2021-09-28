Буценко: «Наше мастерство пока не позволяет реализовывать 5 на 3 и 5 на 4»

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Главный тренер «Белого Барса» Константин Буценко прокомментировал поражение от «Краматорска» (1:4) в матче регулярного чемпионата УХЛ:

Конечно, меряться мастерством с командой-соперником мы не можем, поэтому мы и пропустили гол втроем, пропустили гол вчетвером. По идее, эти моменты сыграли одну из главных ролей – то, что наше мастерство пока не позволяет реализовывать 5 на 3, 5 на 4.

Мы к этому стремимся, чтобы мы могли реализовывать эти моменты. Если мы будем реализовывать численное преимущество, конечно, нам будет легче играть. Хотя некоторые созданные моменты были очень хорошие, чтобы забить. У нас был выход один в ноль, Влад Куцевич выходил, не использовал шанс. Были очень хорошие моменты из-за ворот перед воротами отдавали. Конечно, выше всяких похвал в это время играл Кирилл Кучер.

В принципе, настроем, заряженностью на игру и отношением к игре ребят я очень доволен. Мы сегодня первый раз в сезоне играли в четыре тройки. У нас играла четвертая тройка наша молодежная – это ребята 2004-2005 года рождения. В принципе, они провели всю игру. Конечно, в меньшинстве они меньше играли, пока еще не готовы, но то, что мы их начинаем подпускать для того, чтобы они по крайней мере сравнялись с другими командами не только по скоростям движений, но и скоростью мышления. Нарабатываем это мастерство потихоньку для того, чтобы постараться добыть первую победу».