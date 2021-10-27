«Кременчуг» разгромил «Белый Барс» с разницей в 10 шайб и поднялся на второе место УХЛ
Буценко: «Я недоволен построением игры»
Наставник белоцерковцев отметил, что команде нужно время для прогресса
Константин Буценко / ФОТО: УХЛ
Главный тренер «Белого Барса» Константин Буценко высказался о поражении в матче харьковским «Рулав Одд» (2:4).
«Не хватило трёх забитых шайб. У нашей команды были хорошие моменты для того, чтобы забить больше, чем две шайбы. Дважды попадали в штангу. У нас нет мастеровитых игроков. Мы за счет построения командной игры, грамотными действиями, стараемся дать бой сопернику. При такой игре важно использовать те моменты, которые создаются командой. Мы забили две шайбы, этого оказалось мало.
Я, в принципе, недоволен построением игры. Необходимо время, чтобы у ребят появилось мастерство, улучшилась техника передач, а именно – последняя передача, скрытая передача, то есть передача, которую не ждёт никто – ни соперник, ни болельщик. И, конечно, необходимо совершенствоваться в заключительной фазе атак, то есть в завершении атак».
О трех поражениях от «Рулав Одд» в новом сезоне.
«Надо отдать должное вратарю харьковской команды. Очень сильный вратарь. Мы сыграли дважды дома против харьковчан, и в одном из матчей Олег Петров отстоял на ноль, мы проиграли 0:1. Отстоять на ноль, это дорогого стоит. Я его знаю ещё по выступлениям за херсонский «Днепр». Такому вратарю не так просто забить».
Напомним, ранее наставник «Рулав Одд» Игорь Шаманский отметил, что матчи с «Белым Барсом» у них получаются валидольными.
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