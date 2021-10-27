Буценко: «Я недоволен построением игры»

Константин Буценко / ФОТО: УХЛ

Главный тренер «Белого Барса» Константин Буценко высказался о поражении в матче харьковским «Рулав Одд» (2:4).



Я, в принципе, недоволен построением игры. Необходимо время, чтобы у ребят появилось мастерство, улучшилась техника передач, а именно – последняя передача, скрытая передача, то есть передача, которую не ждёт никто – ни соперник, ни болельщик. И, конечно, необходимо совершенствоваться в заключительной фазе атак, то есть в завершении атак».