ЧМ-2021 по хоккею – уже сегодня! Главное, что нужно знать

Явного фаворита нет, болельщики – будут

Превью

Арена Рига / Фото - IIHF

21 мая стартует первый за два года чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. И он точно получится самым серым и безликим за последние годы.

HOCKEY IS BACK!! #IIHFWorlds



Here's the action on Day 1:

, , ,



Причин этого несколько, но исток один – злосчастный коронавирус. На мировые первенства и так никогда не приезжали все сильнейшие, а в этом году составы команд будут едва ли не слабейшими за всю историю. Многие представители НХЛ не захотели ехать в далекую и все еще наполненную большим количеством карантинных ограничений Латвию после тяжелого со всех точек зрения сезона за океаном. И здесь речь только о тех, кто не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а касательно того, приедет ли кто-то хотя бы один, вылетев в первом раунде плей-офф, вообще есть большие вопросы.

О том, как формировались составы сборных на ЧМ-2021, а также кто из НХЛ-вцев приедет в Ригу мы уже писали.

Также возникают вопросы по организации турнира. До последних дней нескончаемым потоком шли новости о том, что тренировочный каток ЧМ-2021 в Риге еще не готов, также были вопросы по сооружению второй арены для проведения матчей, которая расположена рядом с «Ареной Рига».

Понятно, что в Минске могла бы быть совсем другая атмосфера проведения турнира, учитывая то, что в Беларуси нет таких ограничений, связанных с COVID-19, как в Латвии, однако даже усилий IIHF не хватило, что сохранить турнир в первоначальном формате проведения. Более того, буквально за день до старта турнира стало известно, что болельщиков все же пустят на трибуны: тех, которые вакцинировались или переболели ковидом. Сейм Латвии поддержал это решение.

#BREAKING Latvian Parliament has voted - 48:40 in favour for spectators at the #IIHFWorlds.

На первый взгляд кажется, что чемпионат мира в Риге будет турниром ради турнира – без сильнейших составов, без мотивации для сборных-нефаворитов, которые не могут вылететь, в городе, в котором действует комендантский час. Однако IIHF уже не могла отменить этот турнир – финансовые потери были бы огромные. Страховка уже не могла бы покрыть убытки, а проведение турнира в Риге принесет деньги хотя бы от телетрансляторов и от того количества болельщиков, которые все же попадут на трибуны.

Однако каким бы не был этот турнир со спортивной точки зрения, он нужен для поддержания интереса к хоккею, все-таки вывеска «чемпионат мира» многое значит. Тем более, что в этом году результаты могут быть очень неожиданными. Хотя победа Финляндии в 2019-м тоже не была уж очень ожидаемой.

Let's refresh your memory on how it all went down last time around...



The 2021 IIHF Ice Hockey World Championship starts... TODAY! Who takes the gold this year? #IIHFWorlds #FlashbackFriday #CANFIN #GoldMedalGame

Действительно, фаворита ЧМ-2021 выделить очень трудно. Букмекеры традиционно выделяют канадцев, но это скорее из-за громкого имени – состав у «Кленовых листьев» в этом году не блещет яркими исполнителями, поэтому не будет удивления, ели они не доберутся даже до медалей. Точно так же как и американцы, у которых ростер еще более странный.

Неплохие шансы впервые с 2012-го года запрыгнуть в медали или даже побороться за победу у чехов, которые усилились приличным десантом из НХЛ, особенно в линии нападения. А вот у России из НХЛ-вцев почти полностью соткана линия обороны – команда Валерия Брагина точно способна взять медали в Риге.

Трудно чего-то ожидать от Швеции и Финляндии, составы которых также весьма посредственные, но даже прошлый турнир в Словакии показал, насколько финны могут быть сильны за счет простой системности и сплоченности, а шведы умеют настраиваться на важные матчи.

В такой ситуации можно ожидать сенсации и от Германии и Швейцарии, тем более, что последняя даже в обычное время доходила до финала, а сейчас шансов обыграть фаворитов еще больше.

Первый матч чемпионата мира-2021 состоится 21 мая в 16:15 по Киеву.

