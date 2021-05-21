ЧМ-2021 по хоккею – уже сегодня! Главное, что нужно знать
21 мая стартует первый за два года чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. И он точно получится самым серым и безликим за последние годы.
HOCKEY IS BACK!! #IIHFWorlds— IIHF (@IIHFHockey) May 21, 2021
Here's the action on Day 1:
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Причин этого несколько, но исток один – злосчастный коронавирус. На мировые первенства и так никогда не приезжали все сильнейшие, а в этом году составы команд будут едва ли не слабейшими за всю историю. Многие представители НХЛ не захотели ехать в далекую и все еще наполненную большим количеством карантинных ограничений Латвию после тяжелого со всех точек зрения сезона за океаном. И здесь речь только о тех, кто не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а касательно того, приедет ли кто-то хотя бы один, вылетев в первом раунде плей-офф, вообще есть большие вопросы.
О том, как формировались составы сборных на ЧМ-2021, а также кто из НХЛ-вцев приедет в Ригу мы уже писали.
Также возникают вопросы по организации турнира. До последних дней нескончаемым потоком шли новости о том, что тренировочный каток ЧМ-2021 в Риге еще не готов, также были вопросы по сооружению второй арены для проведения матчей, которая расположена рядом с «Ареной Рига».
Понятно, что в Минске могла бы быть совсем другая атмосфера проведения турнира, учитывая то, что в Беларуси нет таких ограничений, связанных с COVID-19, как в Латвии, однако даже усилий IIHF не хватило, что сохранить турнир в первоначальном формате проведения. Более того, буквально за день до старта турнира стало известно, что болельщиков все же пустят на трибуны: тех, которые вакцинировались или переболели ковидом. Сейм Латвии поддержал это решение.
#BREAKING Latvian Parliament has voted - 48:40 in favour for spectators at the #IIHFWorlds. pic.twitter.com/Wz6eyrhjy0— Aivis Kalniņš (@aiviskalnins) May 20, 2021
На первый взгляд кажется, что чемпионат мира в Риге будет турниром ради турнира – без сильнейших составов, без мотивации для сборных-нефаворитов, которые не могут вылететь, в городе, в котором действует комендантский час. Однако IIHF уже не могла отменить этот турнир – финансовые потери были бы огромные. Страховка уже не могла бы покрыть убытки, а проведение турнира в Риге принесет деньги хотя бы от телетрансляторов и от того количества болельщиков, которые все же попадут на трибуны.
Однако каким бы не был этот турнир со спортивной точки зрения, он нужен для поддержания интереса к хоккею, все-таки вывеска «чемпионат мира» многое значит. Тем более, что в этом году результаты могут быть очень неожиданными. Хотя победа Финляндии в 2019-м тоже не была уж очень ожидаемой.
Let's refresh your memory on how it all went down last time around...— IIHF (@IIHFHockey) May 21, 2021
The 2021 IIHF Ice Hockey World Championship starts... TODAY! Who takes the gold this year? #IIHFWorlds #FlashbackFriday #CANFIN #GoldMedalGame @HockeyCanada @leijonatfi pic.twitter.com/BfIXNMi7FQ
Действительно, фаворита ЧМ-2021 выделить очень трудно. Букмекеры традиционно выделяют канадцев, но это скорее из-за громкого имени – состав у «Кленовых листьев» в этом году не блещет яркими исполнителями, поэтому не будет удивления, ели они не доберутся даже до медалей. Точно так же как и американцы, у которых ростер еще более странный.
Неплохие шансы впервые с 2012-го года запрыгнуть в медали или даже побороться за победу у чехов, которые усилились приличным десантом из НХЛ, особенно в линии нападения. А вот у России из НХЛ-вцев почти полностью соткана линия обороны – команда Валерия Брагина точно способна взять медали в Риге.
Трудно чего-то ожидать от Швеции и Финляндии, составы которых также весьма посредственные, но даже прошлый турнир в Словакии показал, насколько финны могут быть сильны за счет простой системности и сплоченности, а шведы умеют настраиваться на важные матчи.
В такой ситуации можно ожидать сенсации и от Германии и Швейцарии, тем более, что последняя даже в обычное время доходила до финала, а сейчас шансов обыграть фаворитов еще больше.
Первый матч чемпионата мира-2021 состоится 21 мая в 16:15 по Киеву.
Россия – Чехия. Онлайн трансляция
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