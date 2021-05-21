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ЧМ-2021 по хоккею – уже сегодня! Главное, что нужно знать

Явного фаворита нет, болельщики – будут
Хоккей Чемпионат мира
12:56
ЧМ-2021 по хоккею – уже сегодня! Главное, что нужно знать
Превью
Арена Рига / Фото - IIHF

21 мая стартует первый за два года чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. И он точно получится самым серым и безликим за последние годы.

Причин этого несколько, но исток один – злосчастный коронавирус. На мировые первенства и так никогда не приезжали все сильнейшие, а в этом году составы команд будут едва ли не слабейшими за всю историю. Многие представители НХЛ не захотели ехать в далекую и все еще наполненную большим количеством карантинных ограничений Латвию после тяжелого со всех точек зрения сезона за океаном. И здесь речь только о тех, кто не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а касательно того, приедет ли кто-то хотя бы один, вылетев в первом раунде плей-офф, вообще есть большие вопросы.

О том, как формировались составы сборных на ЧМ-2021, а также кто из НХЛ-вцев приедет в Ригу мы уже писали.

Также возникают вопросы по организации турнира. До последних дней нескончаемым потоком шли новости о том, что тренировочный каток ЧМ-2021 в Риге еще не готов, также были вопросы по сооружению второй арены для проведения матчей, которая расположена рядом с «Ареной Рига».

Понятно, что в Минске могла бы быть совсем другая атмосфера проведения турнира, учитывая то, что в Беларуси нет таких ограничений, связанных с COVID-19, как в Латвии, однако даже усилий IIHF не хватило, что сохранить турнир в первоначальном формате проведения. Более того, буквально за день до старта турнира стало известно, что болельщиков все же пустят на трибуны: тех, которые вакцинировались или переболели ковидом. Сейм Латвии поддержал это решение.

На первый взгляд кажется, что чемпионат мира в Риге будет турниром ради турнира – без сильнейших составов, без мотивации для сборных-нефаворитов, которые не могут вылететь, в городе, в котором действует комендантский час. Однако IIHF уже не могла отменить этот турнир – финансовые потери были бы огромные. Страховка уже не могла бы покрыть убытки, а проведение турнира в Риге принесет деньги хотя бы от телетрансляторов и от того количества болельщиков, которые все же попадут на трибуны.

Однако каким бы не был этот турнир со спортивной точки зрения, он нужен для поддержания интереса к хоккею, все-таки вывеска «чемпионат мира» многое значит. Тем более, что в этом году результаты могут быть очень неожиданными. Хотя победа Финляндии в 2019-м тоже не была уж очень ожидаемой.

Действительно, фаворита ЧМ-2021 выделить очень трудно. Букмекеры традиционно выделяют канадцев, но это скорее из-за громкого имени – состав у «Кленовых листьев» в этом году не блещет яркими исполнителями, поэтому не будет удивления, ели они не доберутся даже до медалей. Точно так же как и американцы, у которых ростер еще более странный.

Неплохие шансы впервые с 2012-го года запрыгнуть в медали или даже побороться за победу у чехов, которые усилились приличным десантом из НХЛ, особенно в линии нападения. А вот у России из НХЛ-вцев почти полностью соткана линия обороны – команда Валерия Брагина точно способна взять медали в Риге.

Трудно чего-то ожидать от Швеции и Финляндии, составы которых также весьма посредственные, но даже прошлый турнир в Словакии показал, насколько финны могут быть сильны за счет простой системности и сплоченности, а шведы умеют настраиваться на важные матчи.

В такой ситуации можно ожидать сенсации и от Германии и Швейцарии, тем более, что последняя даже в обычное время доходила до финала, а сейчас шансов обыграть фаворитов еще больше.

Первый матч чемпионата мира-2021 состоится 21 мая в 16:15 по Киеву.

Россия – Чехия. Онлайн трансляция

Германия – Италия. Видео трансляция

Александр Черненко
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Теги

IIHF сборная Канады (хоккей) сборная России (хоккей) сборная Чехии (хоккей) сборная Финляндии (хоккей)

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