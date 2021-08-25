Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Дебют Украины и увеличенные призовые. Уже завтра стартует новый сезон хоккейной Лиги чемпионов

Телеканалы XSPORT и XSPORT+ покажут в прямом эфире 50 матчей самого престижного европейского клубного турнира
Хоккей Лига чемпионов
16:14
Дебют Украины и увеличенные призовые. Уже завтра стартует новый сезон хоккейной Лиги чемпионов Превью
Новый сезон ХЛЧ станет седьмым в истории / Фото - twitter.com/championshockey

Уже в четверг, 26 августа, шестью матчами стартует новый сезон хоккейной Лиги чемпионов. Будущие игры станут первыми в рамках самого престижного европейского клубного турнира с февраля 2020 года, когда в финале сезона-2019/20 «Фрелунда» обыграла «Маунтфилд». Сезон-2020/21 был отменен из-за коронавируса.

Расписание матчей ХЛЧ 26 августа

18:00 «Млада Болеслав» – «Фрелунда»

19:00 «Лукко» – «Лозанна»

19:05 «Регле» – «Цуг»

20:45 «Цюрих» – ХИФК

21:00 «Кардифф» – «Адлер Мангейм»

21:15 «Сендерюйске» – «Мюнхен»

Телеканал XSPORT в прямом эфире 26 августа покажет матч «Млада Болеслав» – «Фрелунда», начиная с 17:55.

Символично, что новый сезон откроет действующий чемпион и самая титулованная команда Лиги чемпионов – шведская «Фрелунда». Клуб из Гетеборга становился победителем в четырех из шести сезонов Лиги чемпионов в истории. В конце августа стартовые матчи турнира проведут только команды групп A-F, коллективы квартетов G-H, включая чемпиона Украины «Донбасс», вступят в борьбу уже в начале сентября. Это связано с тем, что много сборных стран, которые представляют команды из этих квартетов, в конце августа будут играть в заключительном раунде олимпийской квалификации.

В новом сезоне в Лиге чемпионов сыграют клубы из 14-ти стран. Безусловно, пересечение границ в условиях пандемии коронавируса – задача непростая, – поэтому Лига пошла не изменение регламента ради безболезненного проведения турнира.

«Конечно, проведение общеевропейских соревнований в 14 странах во время пандемии – сложная задача, но команды стремятся бороться за европейский трофей, и протоколы безопасности помогут нам создать необходимые условия для всех участников», – сказал генеральный директор ХЛЧ Мартин Бауманн.

В новом сезоне место команд в турнирной таблице на групповом этапе будет ранжироваться по проценту очков. Это сделано из-за того, что в условиях пандемии некоторые матчи могут не состояться, а окон для переноса в плотном графике европейских клубов попросту нет. Таким образом, в плей-офф может выйти команда, которая не сыграет все шесть матчей в группе, но будет превосходить конкурентов по проценту набранных очков. Однако, условием является то, что каждая команда для продолжения борьбы должна сыграть больше 50% матчей, то есть, минимум три.

Групповой раунд Лиги чемпионов-2021/22 должен завершиться матчами 12 и 13 октября.

Из каждой из восьми групп в плей-офф выйдет по две лучших команд. Жеребьевка 1/8 финала намечена на 15 октября, первые матчи этой стадии состоятся 16 ноября. Каждое противостояние плей-офф, помимо финала, будет состоять из двух матчей. Победитель будет определяться по количеству заброшенных и пропущенных шайб. Финал ХЛЧ-2021/22 состоится 1 марта 2022 года.

Дебютанты

Украина – единственная страна-дебютант Лиги чемпионов в этом сезоне. Однако «Донбасс» не единственный, кто дебютирует в этом сезоне среди клубов. В этом списке также шведские «Регле» и «Лександ», немецкий «Бремерхавен», польский «Ястршебье» и словацкий «Слован».

«Регле», как и «Донбасс» дебютирует в ХЛЧ / Фото - twitter.com/championshockey

Призовые

Лига чемпионов придерживается своего плана увеличения призовых с каждым сезоном. В этом году призовой фонд ХЛЧ составляет 3,31 млн евро, 495 тысяч евро получит победитель турнира.

Каждая команда, которая сыграет на групповом этапе, гарантировано получит бонус в размере 60 тысяч евро. С каждым раундом плей-офф эта сумма будет возрастать.

Телеканал XSPORT является обладателем эксклюзивных прав на трансляцию матчей хоккейной Лиги чемпионов на территории Украины. В новом сезоне в прямом эфире будут показаны в общей сложности 50 матчей самого престижного европейского международного турнира, включая все игры с участием представителя Украины «Донбасса».

Александр Черненко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Донбасс Фрелунда

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Соперник «Донбасса» по Лиге чемпионов выиграл контрольный матч
Соперник «Донбасса» по Лиге чемпионов выиграл контрольный матч
Хоккей Лига чемпионов
13:41
Еще один рубеж: чего ждать от Открытого Кубка Донбасса-2021
Превью Еще один рубеж: чего ждать от Открытого Кубка Донбасса-2021
Хоккей УХЛ
24 августа 15:20
Продолжается продажа билетов на домашние матчи «Донбасса» в Лиге чемпионов
Продолжается продажа билетов на домашние матчи «Донбасса» в Лиге чемпионов
Хоккей Лига чемпионов
23 августа 18:50
Лялька: «Настраивались только на три победы»
Лялька: «Настраивались только на три победы»
Хоккей УХЛ
23 августа 18:14
Австрийский гранд с тренером-чемпионом мира и французский гегемон. «Донбассу» в ХЛЧ будет противостоять россыпь звезд
Превью
Австрийский гранд с тренером-чемпионом мира и французский гегемон. «Донбассу» в ХЛЧ будет противостоять россыпь звезд
Хоккей Лига чемпионов
23 августа 10:43
Уверенные новички и прогрессирующее большинство. «Донбасс» очень солидно провел первый предсезонный турнир
Послесловие
Уверенные новички и прогрессирующее большинство. «Донбасс» очень солидно провел первый предсезонный турнир
Хоккей УХЛ
22 августа 14:05

Новости: Хоккей

Дебют Украины и увеличенные призовые. Уже завтра стартует новый сезон хоккейной Лиги чемпионов
Превью
Дебют Украины и увеличенные призовые. Уже завтра стартует новый сезон хоккейной Лиги чемпионов
Лига чемпионов
16:14
Контрольный матч. Украина U-20 — Венгрия. Видео трансляция
Контрольный матч. Украина U-20 — Венгрия. Видео трансляция
Сборная Украины
14:51
Соперник «Донбасса» по Лиге чемпионов выиграл контрольный матч
Соперник «Донбасса» по Лиге чемпионов выиграл контрольный матч
Лига чемпионов
13:41
Шафаренко: «Победа над «Юностью» будет хорошим стимулом для ребят, чтобы двигаться дальше»
Шафаренко: «Победа над «Юностью» будет хорошим стимулом для ребят, чтобы двигаться дальше»
УХЛ
24 августа 17:35
«Сокол» обыграл чемпиона Беларуси
«Сокол» обыграл чемпиона Беларуси
УХЛ
24 августа 16:40
Еще один рубеж: чего ждать от Открытого Кубка Донбасса-2021
Превью Еще один рубеж: чего ждать от Открытого Кубка Донбасса-2021
УХЛ
24 августа 15:20
Известно расписание сборной Украины U20 на тренировочном сборе
Известно расписание сборной Украины U20 на тренировочном сборе
Сборная Украины
24 августа 12:32
Шафаренко: «К скоростями, которые предоставило нам «Динамо-Молодечно», мы были не готовы»
Шафаренко: «К скоростями, которые предоставило нам «Динамо-Молодечно», мы были не готовы»
УХЛ
23 августа 20:26
Продолжается продажа билетов на домашние матчи «Донбасса» в Лиге чемпионов
Продолжается продажа билетов на домашние матчи «Донбасса» в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
23 августа 18:50
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
29
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
3
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Интервью
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 15:51
8
Все новости