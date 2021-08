Дебют Украины и увеличенные призовые. Уже завтра стартует новый сезон хоккейной Лиги чемпионов

Новый сезон ХЛЧ станет седьмым в истории / Фото - twitter.com/championshockey

Уже в четверг, 26 августа, шестью матчами стартует новый сезон хоккейной Лиги чемпионов. Будущие игры станут первыми в рамках самого престижного европейского клубного турнира с февраля 2020 года, когда в финале сезона-2019/20 «Фрелунда» обыграла «Маунтфилд». Сезон-2020/21 был отменен из-за коронавируса.

Расписание матчей ХЛЧ 26 августа

18:00 «Млада Болеслав» – «Фрелунда»

19:00 «Лукко» – «Лозанна»

19:05 «Регле» – «Цуг»

20:45 «Цюрих» – ХИФК

21:00 «Кардифф» – «Адлер Мангейм»

21:15 «Сендерюйске» – «Мюнхен»

Телеканал XSPORT в прямом эфире 26 августа покажет матч «Млада Болеслав» – «Фрелунда», начиная с 17:55.

