Дебют Украины и увеличенные призовые. Уже завтра стартует новый сезон хоккейной Лиги чемпионов

Телеканалы XSPORT и XSPORT+ покажут в прямом эфире 50 матчей самого престижного европейского клубного турнира

Превью

Новый сезон ХЛЧ станет седьмым в истории / Фото - twitter.com/championshockey

Уже в четверг, 26 августа, шестью матчами стартует новый сезон хоккейной Лиги чемпионов. Будущие игры станут первыми в рамках самого престижного европейского клубного турнира с февраля 2020 года, когда в финале сезона-2019/20 «Фрелунда» обыграла «Маунтфилд». Сезон-2020/21 был отменен из-за коронавируса.

Расписание матчей ХЛЧ 26 августа

18:00 «Млада Болеслав» – «Фрелунда»

19:00 «Лукко» – «Лозанна»

19:05 «Регле» – «Цуг»

20:45 «Цюрих» – ХИФК

21:00 «Кардифф» – «Адлер Мангейм»

21:15 «Сендерюйске» – «Мюнхен»

Телеканал XSPORT в прямом эфире 26 августа покажет матч «Млада Болеслав» – «Фрелунда», начиная с 17:55.

The CHL is back THIS WEEK!

Are you are as excited as @frolunda_hc?#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/o1V0qmVkrX — Champions Hockey League (@championshockey) August 23, 2021

Символично, что новый сезон откроет действующий чемпион и самая титулованная команда Лиги чемпионов – шведская «Фрелунда». Клуб из Гетеборга становился победителем в четырех из шести сезонов Лиги чемпионов в истории. В конце августа стартовые матчи турнира проведут только команды групп A-F, коллективы квартетов G-H, включая чемпиона Украины «Донбасс», вступят в борьбу уже в начале сентября. Это связано с тем, что много сборных стран, которые представляют команды из этих квартетов, в конце августа будут играть в заключительном раунде олимпийской квалификации.

В новом сезоне в Лиге чемпионов сыграют клубы из 14-ти стран. Безусловно, пересечение границ в условиях пандемии коронавируса – задача непростая, – поэтому Лига пошла не изменение регламента ради безболезненного проведения турнира.

«Конечно, проведение общеевропейских соревнований в 14 странах во время пандемии – сложная задача, но команды стремятся бороться за европейский трофей, и протоколы безопасности помогут нам создать необходимые условия для всех участников», – сказал генеральный директор ХЛЧ Мартин Бауманн.

В новом сезоне место команд в турнирной таблице на групповом этапе будет ранжироваться по проценту очков. Это сделано из-за того, что в условиях пандемии некоторые матчи могут не состояться, а окон для переноса в плотном графике европейских клубов попросту нет. Таким образом, в плей-офф может выйти команда, которая не сыграет все шесть матчей в группе, но будет превосходить конкурентов по проценту набранных очков. Однако, условием является то, что каждая команда для продолжения борьбы должна сыграть больше 50% матчей, то есть, минимум три.

Групповой раунд Лиги чемпионов-2021/22 должен завершиться матчами 12 и 13 октября.

Из каждой из восьми групп в плей-офф выйдет по две лучших команд. Жеребьевка 1/8 финала намечена на 15 октября, первые матчи этой стадии состоятся 16 ноября. Каждое противостояние плей-офф, помимо финала, будет состоять из двух матчей. Победитель будет определяться по количеству заброшенных и пропущенных шайб. Финал ХЛЧ-2021/22 состоится 1 марта 2022 года.

Украина – единственная страна-дебютант Лиги чемпионов в этом сезоне. Однако «Донбасс» не единственный, кто дебютирует в этом сезоне среди клубов. В этом списке также шведские «Регле» и «Лександ», немецкий «Бремерхавен», польский «Ястршебье» и словацкий «Слован».

«Регле», как и «Донбасс» дебютирует в ХЛЧ / Фото - twitter.com/championshockey

Призовые

Лига чемпионов придерживается своего плана увеличения призовых с каждым сезоном. В этом году призовой фонд ХЛЧ составляет 3,31 млн евро, 495 тысяч евро получит победитель турнира.

Каждая команда, которая сыграет на групповом этапе, гарантировано получит бонус в размере 60 тысяч евро. С каждым раундом плей-офф эта сумма будет возрастать.

Телеканал XSPORT является обладателем эксклюзивных прав на трансляцию матчей хоккейной Лиги чемпионов на территории Украины. В новом сезоне в прямом эфире будут показаны в общей сложности 50 матчей самого престижного европейского международного турнира, включая все игры с участием представителя Украины «Донбасса».