Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Донбасс» – победитель юбилейного Открытого Кубка Донбасса

В решающем матче команда Микульчика обыграла «Мариуполь»
Хоккей УХЛ
19:34
«Донбасс» – победитель юбилейного Открытого Кубка Донбасса
фото - ХК "Донбасс"

В Краматорске состоялся заключительный матч Открытого Кубка Донбасса. «Донбасс» уверенно обыграл «Мариуполь» и занял первое место.

Команда Павла Микульчика на протяжении 3 дней обыграла «Кременчуг», «Краматорск» и «Мариуполь». Первую и последнюю игру дончане завершили с идентичным счетом.

Счет командам удалось открыть лишь во второй 20-минутке – в составе «Донбасса» отличился Медведев. Благодаря отыгранной в большинстве шайбе у «Мариуполя» появилась надежда, однако команда Сергея Витера быстро растеряла преимущество и в заключительном периоде пропустила 3 шайбы.

Открытый Кубок Донбасса-2021. 3 тур:

«Донбасс» – «Мариуполь» 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Шайбы:

1:0 – Медведев – 27:59,

1:1 – Щербатов (Чердак, Лизин – бол.) – 36:03,

2:1 – Лялька (Туркин, Медведев – бол.) – 38:21,

3:1 – Медведев – мен. – 46:20,

4:1 – Лялька (Туркин, Жульдиков – бол.) – 49:25,

5:1 – Разумов (Сигарев) – 59:52

Второе место в кубке занял «Краматорск», который дожал экс-чемпионов Украины из Кременчуга в овертайме.

Открытый Кубок Донбасса. Итоговая таблица.

1. «Донбасс» 9 очков

2. «Краматорск» 5 очков

3. «Мариуполь» 3 очка

4. «Кременчуг» 1 очко

Молодежная команда «Донбасса» – «Молодая Гвардия» выиграла турнир памяти Юрия Шундрова.

 

 

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Донбасс ХК Мариуполь

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тимченко: «Большое количество индивидуальных ошибок – причина поражения от «Донбасса»
Тимченко: «Большое количество индивидуальных ошибок – причина поражения от «Донбасса»
Хоккей УХЛ
28 августа 22:45
Микульчик: «Двоякое впечатление оставила эта игра»
Микульчик: «Двоякое впечатление оставила эта игра»
Хоккей УХЛ
28 августа 22:17
«Донбасс» уверенно обыграл «Краматорск» на домашнем турнире
«Донбасс» уверенно обыграл «Краматорск» на домашнем турнире
Хоккей УХЛ
28 августа 19:40
Гол за 40 секунд до конца матча принес «Мариуполю» победу над «Кременчугом»
Гол за 40 секунд до конца матча принес «Мариуполю» победу над «Кременчугом»
Хоккей УХЛ
28 августа 15:46
Сигарев: «Все делается для того, чтобы подойти к Лиге чемпионов в хорошей форме»
Сигарев: «Все делается для того, чтобы подойти к Лиге чемпионов в хорошей форме»
Хоккей УХЛ
28 августа 15:32
«Донбасс» с дублем Сигарева уверенно победил «Кременчуг»
«Донбасс» с дублем Сигарева уверенно победил «Кременчуг»
Хоккей УХЛ
27 августа 21:22

Новости: Хоккей

«Донбасс» – победитель юбилейного Открытого Кубка Донбасса
«Донбасс» – победитель юбилейного Открытого Кубка Донбасса
УХЛ
19:34
«Молодая Гвардия» выиграла турнир памяти Шундрова
«Молодая Гвардия» выиграла турнир памяти Шундрова
УХЛ
18:40
«Краматорск» дожал «Кременчуг» в овертайме
«Краматорск» дожал «Кременчуг» в овертайме
УХЛ
15:50
Тимченко: «Большое количество индивидуальных ошибок – причина поражения от «Донбасса»
Тимченко: «Большое количество индивидуальных ошибок – причина поражения от «Донбасса»
УХЛ
28 августа 22:45
Микульчик: «Двоякое впечатление оставила эта игра»
Микульчик: «Двоякое впечатление оставила эта игра»
УХЛ
28 августа 22:17
«Донбасс» уверенно обыграл «Краматорск» на домашнем турнире
«Донбасс» уверенно обыграл «Краматорск» на домашнем турнире
УХЛ
28 августа 19:40
Лига чемпионов. «Цюрих» – «Фрелунда». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Цюрих» – «Фрелунда». Видео трансляция
Лига чемпионов
28 августа 19:23
Тренер «Мариуполя» – об игре вратаря команды: «Красавчик! Много работы было – он спасал»
Тренер «Мариуполя» – об игре вратаря команды: «Красавчик! Много работы было – он спасал»
УХЛ
28 августа 16:39
Гол за 40 секунд до конца матча принес «Мариуполю» победу над «Кременчугом»
Гол за 40 секунд до конца матча принес «Мариуполю» победу над «Кременчугом»
УХЛ
28 августа 15:46
Все новости

Популярные новости

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
21
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
6
Нокаут года. Судьбу боя решила дьявольская вертуха в голову, от которой становится не по себе
Тема дня
Нокаут года. Судьбу боя решила дьявольская вертуха в голову, от которой становится не по себе
MMA
22 августа 17:38
1
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 11:00
6
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
Все новости