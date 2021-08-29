«Донбасс» – победитель юбилейного Открытого Кубка Донбасса

В решающем матче команда Микульчика обыграла «Мариуполь»

фото - ХК "Донбасс"

В Краматорске состоялся заключительный матч Открытого Кубка Донбасса. «Донбасс» уверенно обыграл «Мариуполь» и занял первое место.

Команда Павла Микульчика на протяжении 3 дней обыграла «Кременчуг», «Краматорск» и «Мариуполь». Первую и последнюю игру дончане завершили с идентичным счетом.

Счет командам удалось открыть лишь во второй 20-минутке – в составе «Донбасса» отличился Медведев. Благодаря отыгранной в большинстве шайбе у «Мариуполя» появилась надежда, однако команда Сергея Витера быстро растеряла преимущество и в заключительном периоде пропустила 3 шайбы.

Открытый Кубок Донбасса-2021. 3 тур:

«Донбасс» – «Мариуполь» 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Шайбы:

1:0 – Медведев – 27:59,

1:1 – Щербатов (Чердак, Лизин – бол.) – 36:03,

2:1 – Лялька (Туркин, Медведев – бол.) – 38:21,

3:1 – Медведев – мен. – 46:20,

4:1 – Лялька (Туркин, Жульдиков – бол.) – 49:25,

5:1 – Разумов (Сигарев) – 59:52

Второе место в кубке занял «Краматорск», который дожал экс-чемпионов Украины из Кременчуга в овертайме.

Открытый Кубок Донбасса. Итоговая таблица.

1. «Донбасс» 9 очков

2. «Краматорск» 5 очков

3. «Мариуполь» 3 очка

4. «Кременчуг» 1 очко

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