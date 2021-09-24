«Донбассу» на заметку. «Клагенфурт» уничтожили в матче внутреннего чемпионата

Соперник дончан в ЛЧ впервые проиграл в чемпионате Австрии

Фото: kac.at

На групповой стадии Лиги чемпионов «Донбассу» осталось сыграть два матча против «Клагенфурта». В этих поединка определится судьба дончан, которым для выхода в следующий раунд желательно побеждать в обоих встречах.

Сегодня, 24 сентября, подопечные Павла Микульчика наглядно показали, как можно выигрывать у «Клагенфурта». В матче третьего тура чемпионата Австрии «Зноймо» разгромил «Клагенфурт» со счетом 6:0.

Это первое поражение «Клагенфурта» во внутреннем чемпионате.

Напомним, домашний матч против австрийцев «Донбасс» сыграет 6 октября в киевском «Дворце спорта». На эту встречу уже стартовала продажа билетов.