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Пауэр отправился в «Баффало» и другие итоги драфта НХЛ

Состоялся первый раунд
Хоккей НХЛ
07:24
Пауэр отправился в «Баффало» и другие итоги драфта НХЛ
Фото: NHL

24 июня состоялся первый раунд драфта НХЛ-2021.

Как и год назад, процедура проходила в дистанционном формате. Клубы уже сделали свой выбор.

Первый выбор сделал «Баффало», выбрав под первым номером канадского хоккеиста Оуэна Пауэра. Он выступал в прошлом сезоне в Мичигане в NCAA, а также известен тем, что выиграл золотые медали на ЧМ-2021 в Латвии за сборную Канады.

Под вторым номером выбран еще один форвард из Мичигана Мэттью Бенирс. Он отправился к новичку НХЛ – «Сиэтлу». Американец выиграл бронзу на ЧМ-2021.

Третьим номером драфта стал еще одни канадский форвард Мэйсон Мактавиш. На его счету уже есть победа на молодежном ЧМ-2021. Он отправился в «Анахайм».

Первый раунд драфта:

Напомним, «Аризона» лишилась права выбора на драфте из-за нарушения правил при проведении тестирования игроков в позапрошлом сезоне.

Андрей Усмонов
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