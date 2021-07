Пауэр отправился в «Баффало» и другие итоги драфта НХЛ

Фото: NHL

24 июня состоялся первый раунд драфта НХЛ-2021.

Как и год назад, процедура проходила в дистанционном формате. Клубы уже сделали свой выбор.

Первый выбор сделал «Баффало», выбрав под первым номером канадского хоккеиста Оуэна Пауэра. Он выступал в прошлом сезоне в Мичигане в NCAA, а также известен тем, что выиграл золотые медали на ЧМ-2021 в Латвии за сборную Канады.

Под вторым номером выбран еще один форвард из Мичигана Мэттью Бенирс. Он отправился к новичку НХЛ – «Сиэтлу». Американец выиграл бронзу на ЧМ-2021.

Третьим номером драфта стал еще одни канадский форвард Мэйсон Мактавиш. На его счету уже есть победа на молодежном ЧМ-2021. Он отправился в «Анахайм».

Первый раунд драфта:

