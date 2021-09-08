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Фазель – об ОИ-2022: «Не могли не дать НХЛ право отказаться»

Президент IIHF прокомментировал договоренность с лигой об участии игроков в Олимпиаде в Пекине
Хоккей НХЛ
12:40
Фазель – об ОИ-2022: «Не могли не дать НХЛ право отказаться»
Рене Фазель / фото - Getty Images

Президент IIHF Рене Фазель прокомментировал договоренность с НХЛ об участии игроков в Олимпиаде-2022 в Пекине. 

Лига все еще может отказаться от участия в случае, если ситуация с распространением коронавируса осложнится. 

«У IIHF не было выбора. НХЛ – это бизнес-лига, она потеряла большие деньги во время карантина. Это не обычный грипп, а серьезная проблема. Мы не могли не дать НХЛ право отказаться. Это только вопрос денег.

Хоккейный турнир на Олимпиаде все равно состоится, даже в случае отказа игроков НХЛ. У команд будет возможность подготовиться во время матчей Евротура».

По информации инсайдера, чтобы сыграть в Пекине хоккеистам НХЛ придется вакцинироваться. Олимпиада-2022 пройдет с 4-го по 20 февраля. Уже известны все участники хоккейного турнира.

Источник: rsport.ria.ru Рене Тер Велде
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Теги

Рене Фазель IIHF Пекин-2022 коронавирус

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