Фазель – об ОИ-2022: «Не могли не дать НХЛ право отказаться»

Президент IIHF прокомментировал договоренность с лигой об участии игроков в Олимпиаде в Пекине

Рене Фазель / фото - Getty Images

Президент IIHF Рене Фазель прокомментировал договоренность с НХЛ об участии игроков в Олимпиаде-2022 в Пекине.

Лига все еще может отказаться от участия в случае, если ситуация с распространением коронавируса осложнится.

«У IIHF не было выбора. НХЛ – это бизнес-лига, она потеряла большие деньги во время карантина. Это не обычный грипп, а серьезная проблема. Мы не могли не дать НХЛ право отказаться. Это только вопрос денег. Хоккейный турнир на Олимпиаде все равно состоится, даже в случае отказа игроков НХЛ. У команд будет возможность подготовиться во время матчей Евротура».

По информации инсайдера, чтобы сыграть в Пекине хоккеистам НХЛ придется вакцинироваться. Олимпиада-2022 пройдет с 4-го по 20 февраля. Уже известны все участники хоккейного турнира.