Фазель – об ОИ-2022: «Не могли не дать НХЛ право отказаться»
Фазель: «С нашей стороны бумаги об участии НХЛ в Олимпиаде подписаны»
Дедлайн на расширенные списки сборных к ОИ-2022 пройдет 15 октября
Рене Фазель / Фото - tass.comПрезидент IIHF Рене Фазель выразил мнение относительно участия игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пекине, которые состоятся в 2022 году.
«С нашей стороны бумаги об участии НХЛ в Олимпиаде подписаны. Ведем активные переговоры с МОК, с оргкомитетом Игр в Пекине. Дедлайн на расширенные списки сборных – 15 октября. В нашем договоре с НХЛ есть оговорка по ковиду – если будут какие-то проблемы, связанные с пандемией, они могут не приехать. Ведем активные переговоры, чтобы НХЛ все-таки участвовала».
Напомним, НХЛ все еще может отказаться от участия в случае, если ситуация с распространением COVID-19 осложнится.
Чтобы сыграть в Пекине хоккеистам НХЛ также придется вакцинироваться. Олимпиада-2022 пройдет с 4-го по 20 февраля. Уже известны все участники хоккейного турнира.