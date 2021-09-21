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Фазель: «С нашей стороны бумаги об участии НХЛ в Олимпиаде подписаны»

Дедлайн на расширенные списки сборных к ОИ-2022 пройдет 15 октября

Хоккей НХЛ
20:07
Фазель: «С нашей стороны бумаги об участии НХЛ в Олимпиаде подписаны»
Рене Фазель / Фото - tass.com
Президент IIHF Рене Фазель выразил мнение относительно участия игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пекине, которые состоятся в 2022 году.

«С нашей стороны бумаги об участии НХЛ в Олимпиаде подписаны. Ведем активные переговоры с МОК, с оргкомитетом Игр в Пекине. Дедлайн на расширенные списки сборных – 15 октября. В нашем договоре с НХЛ есть оговорка по ковиду – если будут какие-то проблемы, связанные с пандемией, они могут не приехать. Ведем активные переговоры, чтобы НХЛ все-таки участвовала».


Напомним, НХЛ все еще может отказаться от участия в случае, если ситуация с распространением COVID-19 осложнится. 

Чтобы сыграть в Пекине хоккеистам НХЛ также придется вакцинироваться. Олимпиада-2022 пройдет с 4-го по 20 февраля. Уже известны все участники хоккейного турнира.

Источник: rsport.ria.ru Владимир Кириченко
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