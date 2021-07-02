Фазель зарубился с мэром Риги из-за флагов Беларуси. ЧМ-2021 превратился в политическое ток-шоу
Фазель: «Ждем, что игроки НХЛ сыграют на Играх в Пекине. Ситуация с COVID-19 усложняет дело»
Президент IIHF отметил диалог с Международным олимпийским комитетом
09:57
Рене Фазель / Фото - insidethegames.bizПрезидент IIHF Рене Фазель поделился мнением относительно возможного участия игроков НХЛ на зимних Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут в 2022 году.
«Решения об участии игроков из НХЛ в Олимпиаде по-прежнему нет. Мы все еще дискутируем с МОК по данному вопросу. Ситуация с коронавирусом усложняет дело, но посмотрим. Мы все еще ждем того, что они сыграют».
Ранее стало известно, что выборы президента IIHF запланированы на 25 сентября, когда состоится конгресс в Санкт-Петербурге (Россия).