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Фазель: «Ждем, что игроки НХЛ сыграют на Играх в Пекине. Ситуация с COVID-19 усложняет дело»

Президент IIHF отметил диалог с Международным олимпийским комитетом
Olympics Пекин-2022
09:57
Фазель: «Ждем, что игроки НХЛ сыграют на Играх в Пекине. Ситуация с COVID-19 усложняет дело»
Рене Фазель / Фото - insidethegames.biz
Президент IIHF Рене Фазель поделился мнением относительно возможного участия игроков НХЛ на зимних Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут в 2022 году.

«Решения об участии игроков из НХЛ в Олимпиаде по-прежнему нет. Мы все еще дискутируем с МОК по данному вопросу. Ситуация с коронавирусом усложняет дело, но посмотрим. Мы все еще ждем того, что они сыграют».


Ранее стало известно, что выборы президента IIHF запланированы на 25 сентября, когда состоится конгресс в Санкт-Петербурге (Россия).
Источник: rsport.ria.ru Владимир Кириченко
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Рене Фазель IIHF

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