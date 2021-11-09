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Форвард сборной Украины: «У нас цель одна – только победа»

Александр Пересунько – о ближайших матчах, а также апрельском чемпионате мира
Хоккей Сборная Украины
14:46
Форвард сборной Украины: «У нас цель одна – только победа» Эксклюзив
Фото: ХК Донбасс

Форвард «Донбасса» и сборной Украины Александр Пересунько пообщался с XSPORT после прибытия в расположение национальной команды:

Тренировки проходят замечательно. Физическое состояние ребят хорошее. Все ребята готовы. Слушаем тренера и выполняем его задачи. Есть очень много работы, поэтому будем работать перед экзаменами с Венгрией и Италией.

Первая игра с Италией. Как настраиваетесь на соперника?

Настраиваемся серьезно: только на победу.

Опыт игры в Лиге чемпионов станет преимуществом?

Опыт Лиги чемпионов – очень полезный опыт, который даст огромный плюс в играх.

Разбирали с тренерским штабом соперника?

На данный момент нет, но это в планах.

Как оцениваете уровень нашей сборной, на что мы можем рассчитывать?

У нас цель одна – только победа. Нужно выходить и повышаться в дивизионе. Главное – коллектив и усердная работа. Я думаю, у нас все получится.

12 и 13 ноября сборной Украины проведет товарищеские матчи против Италии и Венгрии соответственно. А уже в апреле 2022 года выступит на чемпионате мира в Дивизионе 1B.

Источник: XSPORT Сергей Остапенко
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