Благой: «В матчах с Венгрией и Италией будем сражаться за победу»
Форвард сборной Украины: «У нас цель одна – только победа»
Александр Пересунько – о ближайших матчах, а также апрельском чемпионате мира
14:46
Эксклюзив
Фото: ХК Донбасс
Форвард «Донбасса» и сборной Украины Александр Пересунько пообщался с XSPORT после прибытия в расположение национальной команды:
Тренировки проходят замечательно. Физическое состояние ребят хорошее. Все ребята готовы. Слушаем тренера и выполняем его задачи. Есть очень много работы, поэтому будем работать перед экзаменами с Венгрией и Италией.
Первая игра с Италией. Как настраиваетесь на соперника?
Настраиваемся серьезно: только на победу.
Опыт игры в Лиге чемпионов станет преимуществом?
Опыт Лиги чемпионов – очень полезный опыт, который даст огромный плюс в играх.
Разбирали с тренерским штабом соперника?
На данный момент нет, но это в планах.
Как оцениваете уровень нашей сборной, на что мы можем рассчитывать?
У нас цель одна – только победа. Нужно выходить и повышаться в дивизионе. Главное – коллектив и усердная работа. Я думаю, у нас все получится.
12 и 13 ноября сборной Украины проведет товарищеские матчи против Италии и Венгрии соответственно. А уже в апреле 2022 года выступит на чемпионате мира в Дивизионе 1B.
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