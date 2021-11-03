Украина узнала расписание матчей на чемпионате мира

Турнир пройдет в апреле и мае

Фото: hcdonbass.com

25 апреля 2022 года в Катовице (Польша) стартует чемпионат мира в дивизионе I, группе B, где выступит сборная Украины.



Напомним, сборная Украины в ноябре в рамках международного турнира в Будапеште проведет два матча.

Также ранее главный тренер сборной Украины по хоккею Вадим Шахрайчук определился со списком игроков, которые примут участие в сборах национальной команды в ноябре.