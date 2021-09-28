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Форвард «Сокола» рассказал об амбициозной задаче киевлян в Континентальном Кубке

Даниил Тихомиров присоединился к столичной команде в последнее межсезонье
Хоккей УХЛ
28 сентября 16:53
Форвард «Сокола» рассказал об амбициозной задаче киевлян в Континентальном Кубке
Фото: УХЛ

Нападающий «Сокола» Даниил Тихомиров рассказал о задаче команды в Континентальном Кубке:

«Я уже говорил, что функционально мы полностью готовы. Просто есть такие моменты, которые нужно устранить в игре в обороне. Тренер сказал, что у нас еще будут такие тренировки, которые будут влиять на игры в национальном чемпионате – не в лучшую сторону. Но при этом они помогут нам во время матчей Континентального Кубка.

Например, силовые тренировки для того, чтобы поддерживать ноги в форме. Все это для того, чтобы подойти к Континентальному Кубку полностью готовыми и показать там лучшую игру. У нас задача на Континентальный Кубок – 100% пройти в следующий раунд».

Тихомиров подписал контракт с «Соколом» в последнее межсезонье.

В Континентальном Кубке «Сокол» начнется выступление со второго раунда. Накануне киевляне узнали соперников.

Источник: uhl.ua Сергей Остапенко
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Сокол (Киев)

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