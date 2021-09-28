Форвард «Сокола» рассказал об амбициозной задаче киевлян в Континентальном Кубке

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Нападающий «Сокола» Даниил Тихомиров рассказал о задаче команды в Континентальном Кубке:

Например, силовые тренировки для того, чтобы поддерживать ноги в форме. Все это для того, чтобы подойти к Континентальному Кубку полностью готовыми и показать там лучшую игру. У нас задача на Континентальный Кубок – 100% пройти в следующий раунд».