Опубликована заявка «Сокола» на сезон
Вице-чемпион сезона 2020/21 «Сокол» подал заявку игроков на сезон 2021/22. В распоряжении Олега Шафаренко 26 хоккеистов – 2 вратаря, 10 защитников и 14 нападающих.
Вратари:
1. Оганджанян Артур (22.08.2000 г.)
30. Кубрицкий Дмитрий (20.07.2002 г.)
Защитники:
3. Платонов Алексей (20.01.1997 г.)
5. Логач Сергей (22.06.2000 г.)
6. Хайруллов Динар (28.01.2000 г.)
9. Сушков Владислав (29.01.2003 г.)
16. Мажуга Егор (16.04.1995 г.)
28. Сысак Иван (20.01.2001 г.)
33. Рыбалко Михаил (16.09.1986 г.)
44. Пономаренко Артем (15.06.2002 г.)
49. Алексеев Андрей (16.10.1995 г.)
74. Летов Глеб (02.04.1998 г.)
Нападающие:
11. Симчук Михаил (06.12.2002 г.)
13. Андрущенко Виктор (10.05.1986 г.)
18. Гончаренко Денис (18.01.2002 г.)
17. Елисеенко Антон (21.07.1991 г.)
19. Павленко Александр (11.04.1999 г.)
24. Коржилецкий Даниил (16.06.2003 г.)
31. Смирнов Андрей (14.01.1998 г.)
70. Нименко Дмитрий (01.05. 1988 г.)
71. Кузьменко Егор (26.03. 1999 г.)
77. Рубан Антон (17.05.1997 г.)
78. Михнов Андрей (25.11.1983 г.)
87. Давыдов Даниил (31.05.2000 г.)
96. Панченко Ярослав (13.09.2001 г.)
91. Тихомиров Даниил (13.12.1998 г.)
17 сентября в матче-открытии сезона в Украине «Сокол» сыграет против «Донбасса».
Также в этом сезоне столичный коллектив выступит в Континентальном кубке.
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