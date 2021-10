Фото: twitter.com/TBLightning

Игрокам «Тампы-Бэй» вручили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли-2021 (4:1 в серии с «Монреалем»).

Они сделаны из белого золота и украшен драгоценными камнями, общий вес которых составляет более 31 карата. Среди них 338 бриллиантов и 52 сапфира.

It’s all in the details.



Which part is your favorite?