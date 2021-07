Игроки «Тампы» в ходе празднования чемпионства повредили Кубок Стэнли

Фото: Getty Images

Игроки «Тампы», которые 8 июля второй раз кряду стали обладателями Кубка Стэнли, повредили трофей во время бурного празднования чемпионства.



«Тампа» провела чемпионский парад на воде.

The ⁦@StanleyCup⁩ did sustain some damage during today’s festivities. It’ll be sent to Montreal for repairs and be back to resume Cup celebration with ⁦@TBLightning⁩ next weekend pic.twitter.com/MEbZGZFxSD