Игорь Мережко: «Если ФХУ дисквалифицирует семь игроков сборной, мы вообще в группе С окажемся. И будем играть против Испании и Мексики»
Источник: в Украину прибыл глава IIHF
В ФХУ пытаются скрыть визит Люка Тардифа
17:59
Люк Тардиф / Фото: nsidethegames.biz
По информации ХоккейPro, в Украину прибыл президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.
Источник утверждает, что Тардиф намерен разобраться в сути конфликта между украинскими клубами и Федерацией хоккея Украины (ФХУ). При этом, отмечается, что глава ФХУ Георгий Зубко пытается оставить визит втайне.
Также отмечается, что на на 13 декабря, на 16:00 запланирована встреча с представителями клубов бывшей Украинской хоккейной лиги, которые выступают в чемпионате под эгидой ФХУ. При этом, на нее не пригласили ни одного представителя Суперлиги.
Напомним, ранее конфликт между клубами и ФХУ осветили в западных СМИ.