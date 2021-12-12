Источник: в Украину прибыл глава IIHF

В ФХУ пытаются скрыть визит Люка Тардифа





Люк Тардиф / Фото: nsidethegames.biz

По информации ХоккейPro, в Украину прибыл президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

Источник утверждает, что Тардиф намерен разобраться в сути конфликта между украинскими клубами и Федерацией хоккея Украины (ФХУ). При этом, отмечается, что глава ФХУ Георгий Зубко пытается оставить визит втайне.

Также отмечается, что на на 13 декабря, на 16:00 запланирована встреча с представителями клубов бывшей Украинской хоккейной лиги, которые выступают в чемпионате под эгидой ФХУ. При этом, на нее не пригласили ни одного представителя Суперлиги.

Напомним, ранее конфликт между клубами и ФХУ осветили в западных СМИ.



