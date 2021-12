Напряжение вышло за пределы Украины. Журналист SportsCenter на TSN написал о кризисной ситуации между клубами и ФХУ

Салим Надим Вальи (справа) / Фото - www.concordia.ca

TSN (The Sports Network) – это специализированный спортивный канадский канал, который стал первым кабельным оператором, взявшимся транслировать НХЛ у себя в стране. И транслирует ее до сих пор.

SportsCenter – флагманская программа этого телеканала, ежедневные спортивные новости. И журналист этой телепередачи Салим Надим Вальи, который также сотрудничал с New York Times, CBC, ESPN, в своем Twitter написал о ситуации, которая возникла в украинском хоккее, а также опубликовал полный текст письма обращения «Донбасса», «Краматорска», «Белого Барса» и «Мариуполя» к президенту Международной федерации хоккея Люку Тардифу, президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху и президенту Ассоциаций зимних Олимпийских международных федераций Иво Ферриани.

Кстати, насколько известно XSPORT, из IIHF уже контактировали с клубами и обещали разобраться в возникшей ситуации.

News out of the Ukrainian Hockey League…



A group of teams, including HC Donbass Donetsk (ex-team of Jalen Smereck) have written to IOC president Thomas Bach & IIHF president Luc Tardif "to investigate the activities of the Ukrainian Ice Hockey Federation." pic.twitter.com/UopbuHpbml