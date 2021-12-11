Напряжение вышло за пределы Украины. Журналист SportsCenter на TSN написал о кризисной ситуации между клубами и ФХУ

Предоставил полный текст обращения к Баху, Тардифу и Ферриани

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Салим Надим Вальи (справа) / Фото - www.concordia.ca

TSN (The Sports Network) – это специализированный спортивный канадский канал, который стал первым кабельным оператором, взявшимся транслировать НХЛ у себя в стране. И транслирует ее до сих пор.

SportsCenter – флагманская программа этого телеканала, ежедневные спортивные новости. И журналист этой телепередачи Салим Надим Вальи, который также сотрудничал с New York Times, CBC, ESPN, в своем Twitter написал о ситуации, которая возникла в украинском хоккее, а также опубликовал полный текст письма обращения «Донбасса», «Краматорска», «Белого Барса» и «Мариуполя» к президенту Международной федерации хоккея Люку Тардифу, президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху и президенту Ассоциаций зимних Олимпийских международных федераций Иво Ферриани.

Кстати, насколько известно XSPORT, из IIHF уже контактировали с клубами и обещали разобраться в возникшей ситуации.

«Новости из Украинской хоккейной лиги. Группа команд, включая ХК «Донбасс» (бывшая команда Джейлена Смерека) написали президенту МОК Томасу Баху и президенту IIHF Люку Тардифу с просьбой «расследовать деятельность Федерации хоккея Украины». Команды написали, что Федерация создала ситуацию, в которой хоккей в Украине находится под угрозой, а также рассказали, как Федерация разбиралась с расистским инцидентом на льду Смерек-Денискин. В письме содержатся и другие обвинения касательно структуры управления Федерацией и недавних назначениях».

News out of the Ukrainian Hockey League…



A group of teams, including HC Donbass Donetsk (ex-team of Jalen Smereck) have written to IOC president Thomas Bach & IIHF president Luc Tardif "to investigate the activities of the Ukrainian Ice Hockey Federation." pic.twitter.com/UopbuHpbml — Salim Nadim Valji (@salimvalji) December 10, 2021

А вот перевод полного текста письма команд к вышеперечисленным управленцам мирового спорта:

«Дорогие мистер Люк Тардиф, мистер Томас Бах и мистер Иво Ферриани.

На сегодняшний день в Украине сложилась беспрецедентная ситуация, когда Федерация хоккея Украины создала условия, в которых этот вид спорта находится под угрозой. Основные субъекты хоккея (профессиональные хоккейные клубы и детско-юношеские спортивные школы) не имеют доступа к участию в деятельности федерации, в которой нет места для развития хоккея в Украине в целом.

В соответствии с требованиями украинского законодательства, к концу 2018 года подавляющее большинство национальных федераций Украины, в том числе Украинская футбольная ассоциация и Федерация баскетбола Украины, преобразовались из общественных организаций в общественные объединения, чтобы иметь региональные федерации, профессиональные спортивные клубы, детско-юношеские спортивные школы и другие юридические лица, являющиеся субъектами физического воспитания и спорта.

В то время как IIHF в своем развитии следует по пути открытости и демократичности, ФХУ не провела свою реорганизацию, не придерживается принципов надлежащего управления и осталась в форме общественной организации, членами которой являются исключительно физические лица. ФХУ действует по принципу закрытости и недемократичности и сформировала свой высший орган (конгресс) таким образом, что его большинство составляют члены Совета Федерации, близкие к президенту ФХУ Георгия Зубко люди, более 50% которых не имеют никакого отношения к хоккею.

При этом хоккейные лиги, профессиональные и любительские хоккейные клубы, детские и юношеские спортивные школы и другие юридические лица, работающие в сфере хоккея в Украине и составляющие ее основу, вообще не представлены в высшем органе ФХУ.

Таким образом, деятельность Федерации хоккея противоречит пункту 3.9 статьи 2 Устава организации, который гласит, что, для реализации задач своей деятельности, ФХУ проводит все украинские спортивные соревнования среди своих членов на территории Украины. В то же время статья 4 Устава ФХУ прямо запрещает юридическим лицам (включая профессиональные клубы и спортивные школы) быть членами организации. Кроме того, IHFU дискредитирует хоккей как вид спорта в целом, что также является нарушением устава Международной федерации хоккея с шайбой.

18 декабря 2020 года прошел Общий конгресс ФХУ, на котором состоялись выборы нового президента ФХУ. Был рассмотрен только один кандидат – Георгий Зубко. При этом, по формальным причинам, ФХУ запретил олимпийскому чемпиону по хоккею, человеку, посвятившему всю свою жизнь хоккею – Алексею Житнику, участвовать в президентских выборах, что крайне возмутило все хоккейное сообщество Украины и спортсменов, которые представляют Украину на мировой арене.

Впоследствии, узурпация власти Георгием Зубко привела к грандиозному скандалу, всколыхнувшему весь мир.

26 сентября 2021 года во время матча регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги между ХК «Кременчуг» и ХК «Донбасс» игрок кременчугской команды Андрей Денискин продемонстрировал расистский жест в сторону американского игрока «Донбасса» Джейлена Смерека.

Эта ситуация быстро приобрела огласку в мировом информационном пространстве, поскольку произошла впервые в хоккейном мире за последние годы. О действиях Андрея Денискина писали главные мировые СМИ, в частности Reuters, Daily Mail, TSN, Sportsnet, Globe Mail и др., а вижео этого эпизода набрал более 3 миллионов просмотров.

На ситуацию отреагировали игроки НХЛ, ведущие хоккейные аналитики, агенты и журналисты. Все они единогласно потребовали от Федерации хоккея Украины дисквалифицировать Андрея Денискина, как минимум, до конца сезона.

При этом Федерация хоккея Украины вынесла самый лояльный вердикт по данному инциденту – всего 3 матча обязательной дисквалификации и еще 10 матчей дополнительной дисквалификации.

30 сентября, во время встречи учредителей УХЛ, президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко попытался уволить генерального менеджера УХЛ, который открыто выступал в международных СМИ против расизма в хоккее, а также открыто натаивал на более жесткой дисквалификации Андрея Денискина. Георгий Зубко сказал: «Понимаете ли вы, Евгений, что вы своим оценочным суждением наносите прямой вред репутации хоккея в Украине? Даете ли вы себе оценку в этом вопросе?» [1] – а затем: «Вы благополучно помогали распространять эту информацию, Евгений, мы хорошо об этом знаем. Вы на сайте Лиги первым делом размещаете информацию конкретно взятого, вырезанного куска с прямой манипуляцией на эти факты. Если вы разбираетесь так хорошо в вопросах расизма и дискриминации, может, там вам будет лучше работать?»[2] – а затем: «К сожалению, мне очень жаль, Евгений, но ваша прямая заангажированность представителями некоторых клубов не дают нам возможность продолжать наше сотрудничество. Мы будем настаивать на том, чтобы все представители игры были равно представлены в Лиге» [3], * полное видео прилагается.

Евгений Колычев обжаловал решение об увольнении в суде и был восстановлен в должности. Но 11 ноября 2021 года президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко снова снял его с должности генерального менеджера УХЛ. Увольнение генерального директора вызвало очередную волну возмущения в международном хоккейном сообществе и недоверия к ФХУ. В то же время, открытый неонацист Иван Вербицкий, известный своими нацистскими жестами, а также расистскими высказываниями в Интернете, был назначен на должность пресс-атташе ФХУ Георгием Зубко. * Фотографии прилагаются.

В результате этих событий, 11 ноября 2021 года шестеро хоккеистов «Донбасса» Филипп Пангелов-Юлдашев, Виталий Андрейкив, Александр Пересунько, Илья Коренчук, Никита Буценко, Виктор Захаров, а также игрок «Краматорска» Павел Таран покинули расположение сборной Украины на товарищеском турнире в Будапеште.

16 ноября Дисциплинарный комитет ФХУ отстранил указанных игроков от участия в чемпионате УХЛ сроком на два месяца, что является грубым нарушением Трудового кодекса Украины. Игроки не согласились с этим решением, поэтому обратились в суд. ХК «Донбасс» и ХК «Краматорск» также не согласны с решением об отстранении хоккеистов, по этой причине разрешили игрокам играть в последующих матчах регулярного чемпионата УХЛ.

24 ноября ФХУ приняла решение об исключении ХК «Донбасс» и ХК «Краматорск» из чемпионата УХЛ. В знак солидарности с клубами еще два хоккейных клуба – «Мариуполь» и «Белый Барс» – заявили о своем решении сняться с чемпионата.

Профессиональные хоккейные клубы «Донбасс», «Краматорск», «Мариуполь» и «Белый Барс» просят IIHF расследовать деятельность Федерации хоккея Украины, чтобы определить, соответствуют ли ее организационная структура и деятельность интересам украинского хоккея и статусу национальной спортивной федерации в целом.

Мы убеждены, что выполнение требований устава IIHF, в том числе реализация принципа надлежащего управления, возможно только в случае снятия Георгия Зубко с поста президента Федерации хоккея Украины, а также реорганизация ФХУ путем преобразования его в ассоциацию (общественное объединение), членами которой могут стать хоккейные лиги, профессиональные и любительские хоккейные клубы, детские и юношеские спортивные школы и другие юридические лица, работающие в сфере хоккея в Украине и составляющие его основу.

Принимая во внимание вышесказанное, убедительно просим вас оказать содействие в разрешении кризисной ситуации, которая сложилась в украинском хоккее.

С уважением, президент ХК «Белый Барс», Константин Ефименко, генеральный менеджер ХК «Донбасс» Донецк, Федор Ильенко, генеральный директор ХК «Мариуполь» Глеб Рыбальченко, генеральный директор ХК «Краматорск» Карен Заргарян».

Напомним, «Донбасс», «Белый Барс», «Мариуполь» и «Краматорск» вместе с командами «Альтаир» и СК «Сокол» были вынуждены создать украинскую хоккейную Суперлигу, чтобы предоставлять своим хоккеистам возможность играть.

На матче-открытии «Донбасс» – «Краматорск» присутствовал президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка, который верит, что сильное внутреннее первенство поможет сборной Украины вернуться на Олимпийские игры, где она выступала лишь в 2002 году в Солт-лейк-Сити.